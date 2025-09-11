Η Αθηνά Οικονομάκου πήγε τα παιδιά της στο σχολείο και ευχήθηκε σε όλους «καλή χρονιά»

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο βουτιές, εξορμήσεις και στιγμές πάθους στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου επέστρεψε στην καθημερινότητά της και το πρωί της Πέμπτης (11.09.2025) συνόδευσε – όπως όλοι οι γονείς – τα δύο της παιδιά στην πρώτη τους ημέρα στο σχολείο.

Η γνωστή ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Μάξιμο, και μία κόρη, τη Σιέννα, από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο και τους έχει μεγάλη αδυναμία. Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε φωτογραφίες με τα μικρά της την ώρα που πήγαιναν για το σχολείο.

«Κάθε Σεπτέμβρης φέρνει νέες αρχές. Καλή σχολική χρονιά με υγεία, υπομονή και όμορφες στιγμές σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός.

Σημειώνεται ότι ο Μπρούνο Τσερέλα έχει κάνει πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και πλέον το ζευγάρι ετοιμάζεται να επισημοποιήσει τον δεσμό του, κάνοντας το επόμενο βήμα στη σχέση του.

«Δεν είμαι σε φάση προετοιμασιών για γάμο. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θα ήθελα να μη γίνει γνωστό και μετά αν θέλω εγώ να το επικοινωνήσω με το δικό μου τρόπο. Θα κάνω αυτό που νιώθω, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, δεν επηρεάζομαι τόσο έντονα, να πάρω μια απόφαση για το πού θα γίνει ο γάμος μου με βάση το αν θα βγει προς τα έξω», είχε δηλώσεις τον περασμένο Ιούνιο η Αθηνά Οικονομάκου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».