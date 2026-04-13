Η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει με μαγιό και δείχνει τη θέα από το δωμάτιο που έμεινε με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Ισπανία

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ταξίδεψαν στο νησί Φορμεντέρα, που βρίσκεται στη Μεσόγειο και ανήκει στην Ισπανία. Εκεί γιόρτασαν το φετινό Πάσχα, λίγους μήνες πριν τον γάμο τους. Η ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο, δίνοντας μια γεύση στους διαδικτυακούς φίλους της, από τα όσα έζησε.

Η Φορμεντέρα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Ίμπιζα και ανήκει στο σύμπλεγμα των Βαλεαρίδων νήσων, μαζί με την Μαγιόρκα και τη Μενόρκα στην Ισπανία. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, φαίνεται πως δεν μετάνιωσαν για την επιλογή τους, να την επισκεφθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι λατρεύει τα ταξίδια και φροντίζει να επισκέπτεται μέρη εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, όταν το επιτρέπουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους. Οι δυο τους ζουν τον έρωτάς τους, αδιαφορούν για τα σχόλια ορισμένων και ετοιμάζουν τον γάμο τους, που θα γίνει στην Πάρο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram, η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την Φορμεντέρα, δείχνοντας τη θέα από το μπαλκόνι του δωματίου της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια η Αθηνά Οικονομάκου πόζαρε με μαγιό, δίπλα από την πισίνα του ξενοδοχείου. Ο Μπρούνο Τσερέλα, ήταν διαρκώς στο πλευρό της.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα έδειχνε να δυναμώνει όλο και περισσότερο από εκείνη τη στιγμή. Οι δυο τους αδιαφορούν για τα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνους κατά διαστήματα.

Το καλοκαίρι του 2025 μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο.