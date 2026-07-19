Η Αθηνά Οικονομάκου «συστήνει» την αδερφή του Μπρούνο Τσερέλα – Εικόνες από το ταξίδι τους στην Ισπανία

Η Αθηνά Οικονομάκου, ο σύζυγός της Μπρούνο Τσερέλα και η αδερφή του πρώην μπασκετμπολίστα Βικτόρια, συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Μετά το τριήμερο γλέντι του γάμου τους στην Πάρο, το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε στην Ισπανία. Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες στα social media και έδωσε μια γεύση από το πώς τα περνάει στην Ανδαλουσία.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα επέλεξαν την παραθαλάσσια πόλη Tarifa, μια ξεχωριστή και λιγότερο κοσμοπολίτικη επιλογή στην Ισπανία. Μαζί τους και η Βικτόρια Τσερέλα, με την ηθοποιό να μοιράζεται οικογενειακά στιγμιότυπα και να δηλώνει στα social media πόσο πολύ τους αγαπά.

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Η κουνιάδα της Αθηνάς Οικονομάκου συμμετέχει σε οικογενειακά ταξίδια και κοινές εξορμήσεις με το ζευγάρι. Διατηρεί εξαιρετική σχέση τόσο με τον αδερφό της, όσο και με την σύζυγό του.

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τις εξορμήσεις τους, με τον Μπρούνο Τσερέλα δίπλα στην αδερφή του, ενώ συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση στα ισπανικά «¡Cuánto los amo!» («Πόσο πολύ τους αγαπώ!»), εκφράζοντας τη βαθιά αγάπη της για την οικογένειά.

Η Tarifa είναι μία από τις πιο ξεχωριστές πόλεις της Ισπανίας και βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης, στην επαρχία της Κάδιθ, στην Ανδαλουσία. Είναι το σημείο όπου συναντώνται ο Ατλαντικός Ωκεανός και η Μεσόγειος Θάλασσα, ενώ τις καθαρές ημέρες μπορείς να δεις τις ακτές του Μαρόκου, που απέχουν μόλις περίπου 14 χιλιόμετρα.

Για τους λάτρεις της φύσης, η Tarifa είναι από τα καλύτερα σημεία στην Ευρώπη για παρατήρηση δελφινιών και φαλαινών στο Στενό του Γιβραλτάρ. Ανάλογα με την εποχή, μπορεί κανείς να δει ρινοδέλφινα, ζωνοδέλφινα, φυσητήρες, ακόμη και όρκες κατά τη μετανάστευσή τους.