Ο Γιώργος Μαυρίδης στον τελικό του Μουντιάλ: Οι φωτογραφίες του και η «υπόκλιση» στον Λιονέλ Μέσι

Ο Γιώργος Μαυρίδης εξασφάλισε εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ και μπήκε στο γήπεδο με φανέλα της Αργεντινής. Ο παρουσιαστής και tattoo artist πόζαρε στην κερκίδα και παρακολούθησε την αναμέτρηση με κομμένη την ανάσα. Αμέσως μετά, ο φωτογραφικός φακός του, εστίασε στον Λιονέλ Μέσι.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Μαυρίδης, παρακολούθησε από κοντά τρεις αγώνες της Αργεντινής στο φετινό Μουντιάλ. Ευελπιστούσε πως στο τελευταίο – πιθανότατα – παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι σε παγκόσμιο κύπελλο, η «Αλμπισελέστε» θα υπερασπιζόταν τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2022 στο Κατάρ. Δεν τα κατάφερε. Η Ισπανία αποδείχθηκε ανώτερη και έφτασε στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

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«Σήμερα έφτασε στο τέλος το πιο όμορφο ταξίδι. 10 ημέρες της ζωής μου γεμάτες τρέλα, άγχος και απίστευτης περιπέτειας που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Κατάφερα να παρακολουθήσω 3 αγώνες της Αργεντινής και να είμαι εκεί στον τελευταίο χορό του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που εμφανίστηκε στο πλανήτη μας.

Κατάφερα να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες του για να έχω να θυμάμαι ότι το έκανα και αυτό και ας ήμουν πάνω στην κερκίδα. “Ο Μαραντονα μας έκανε να αγαπήσουμε την Αργεντινή και εσύ μας έκανες να αγαπησουμε το ποδόσφαιρο”. Αντίο Τεράστιε Κοντέ!», έγραψε ο Γιώργος Μαυρίδης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Mavridis (@georgemavridis_tattooligans)

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μαυρίδης προ ημερών, αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Χρειάστηκε να ταξιδέψει από την Ατλάντα στην Ουάσινγκτον και από εκεί χάραμα στη Νέα Υόρκη, κάνοντας μια απίστευτη διαδρομή 2 ημερών για να προλάβει τον αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ελβετία.