Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Γιάννη Αντετοκούνμπο: ‘Επαθα σοκ με το πόσο απλός και ουσιαστικά σεμνός είναι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον εμπιστεύτηκε και ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος έκανε τη συνέντευξη και την επιτυχία που ονειρευόταν. Ο YouTuber μίλησε το πρωί της Δευτέρας (20-07-2026) για το παρασκήνιο της συζήτησής τους και τα όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες του «Anestea The Podcast» που παρουσιάζει. Καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», στάθηκε στην απλότητα του σούπερ σταρ που δεν άλλαξε από τις αλλεπάλληλες επιτυχίες.

Στη συνέντευξη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα δύσκολα παιδιά χρόνια του, τη σχέση με τη γυναίκα της ζωής του και τα σχόλια ορισμένων που δεν ξέχασε στο πέρασμα του χρόνου. Όπως είπε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος: «Η συνέντευξη κράτησε 1 ώρα και 40 λεπτά, τα είπαμε όλα. Για αυτό είπα και στο τέλος “sorry Mariah”, γιατί ήταν η γυναίκα του πίσω από τις κάμερες και ήταν αργά το βράδυ όταν γυρίσαμε τη συνέντευξη. Μια εβδομάδα πριν γυρίστηκε. Σκεφτείτε τη γυρίσαμε 02:00 το πρωί, γιατί έπρεπε να βάλει τα παιδιά για ύπνο, να ετοιμάσει τα πράγματα, γιατί έφευγε την επόμενη μέρα να πάει στην Ατλάντα για τον ημιτελικό του NBA» ανέφερε αρχικά ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

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Αμέσως μετά μίλησε για τον τρόπο που προσέγγισε τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ. «Εγώ παίρνω τους καλεσμένους μου να τους κλείσω. Πριν δύο μήνες περίπου, είχαμε μιλήσει λίγο, είχαμε ανταλλάξει μηνύματα στο Instagram και του είπα ότι “θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή, ξέρω ότι είσαι busy και ότι όλοι σε θέλουν, εννοείται, αλλά αυτό θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μου να το κάνουμε”. Και μου είπε “με το που έρθω στην Ελλάδα, επειδή σε έχω παρακολουθήσει, θα το κάνουμε”. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή και πραγματικά ένα χρόνο πριν αν μου έλεγε κανείς όταν ξεκινούσα αυτό το project μαζί με τα ΝΕΑ και τον όμιλο της Alter Ego που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, θα έλεγα “είσαι τρελός”. Αλλά τελικά είδες, άμα το δουλέψεις» πρόσθεσε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

«Ο Γιάννης μου είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό που βγάζω στους καλεσμένους και επειδή βλέπει όλες τις συνεντεύξεις, του αρέσει που είναι deep και δεν είναι αυτά τα κλασικά… Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το όνειρό μου, το δουλεύω πάρα πολύ και όταν έχω τον άλλον απέναντί μου, θέλω πραγματικά να πάρω τα πάντα του» συμπλήρωσε ο Youtuber.

Όταν ρωτήθηκε τι του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από τη συνέντευξη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος απάντησε: «Επειδή το είχα πολύ μεγάλη απορία, όταν είσαι σε αυτό το level, αν ποτέ νιώθεις ευχαριστημένος με τον εαυτό σου ή πάντα αυξάνεις κι άλλο την μπάρα των προσδοκιών από τον εαυτό σου, εκεί μου είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς έχει καταφέρει να το μπαλανσάρει και αν έφτασε στο σημείο να μην παίρνει χαρά από τα επιτεύγματά του, γιατί πάντα περιμένει το επόμενο».

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«Έπαθα σοκ με το πόσο απλός, σεμνός, ουσιαστικά σεμνός, όχι τύπου σεμνός με μια μεγάλη αγκαλιά και πολύ δοτικό παιδί. Ο κορμός της συνέντευξης είναι ότι πώς καταφέρνει ένα παιδί το οποίο έχει βιώσει έντονο ρατσισμό και κοινωνική αδικία σε πολύ μικρή ηλικία, σε μια ξένη χώρα χωρίς διαβατήριο, με πλανόδιους πωλητές οι γονείς και ο ίδιος πλανόδιος πωλητής με τους γονείς του, να μετουσιώσει όλο αυτό το θυμό και την κοινωνική αδικία σε δημιουργικότητα, σε αφοσίωση, σε δουλειά, το οποίο είναι πολύ σπάνιο. Και γιατί πολλές φορές όταν βιώνουμε πράγματα στην παιδική μας ηλικία, αυτό διαμορφώνει ένα χαρακτήρα που μπορεί να βγάλει μια επιθετικότητα…» τόνισε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Τη συνέντευξη που θα είναι διαθέσιμη από το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου στο YouTube, ανακοίνωσε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Είναι μεγάλη μου τιμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με διάλεξε για να δώσει την πρώτη του συνέντευξη στην πιο κομβική στιγμή της καριέρας του και της ζωής του», έγραψε χαρακτηριστικά ο YouTuber.