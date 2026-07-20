Τιμοτέ Σαλαμέ – Κάιλι Τζένερ: Φιλιούνται κι αγκαλιάζονται στον τελικό του Μουντιάλ

Σε τρυφερές στιγμές κατέγραψε ο φακός τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Κάιλι Τζένερ στον τελικό του Μουντιάλ 2026, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά στις εξέδρες.

Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ έφτασαν πιασμένοι χέρι-χέρι στο γήπεδο την Κυριακή 19 Ιουλίου, όπου η Αργεντινή αντιμετώπισε την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ με την Τζένερ να επιλέγει ένα μαύρο σύνολο και τον ηθοποιό να εμφανίζεται με μπλε μακρυμάνικη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Στη σουίτα όπου κάθισαν αντάλλαξαν και φιλιά.

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Ο 30χρονος ηθοποιός είχε μάλιστα έναν ξεχωριστό ρόλο πριν από τη σέντρα, καθώς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να παραδώσει την επίσημη μπάλα του τελικού. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε βρεθεί και στον ημιτελικό Ισπανίας – Γαλλίας, όπου είχε συνομιλήσει με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Σαλαμέ και η Τζένερ είναι μαζί από τον Απρίλιο του 2023 και από τότε κάνουν συχνά κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Ο τελικός του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση, χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες.

Στον τελικό βρέθηκαν επίσης πολλοί celebrities, μεταξύ των οποίων οι Ματ Ντέιμον, Τζούλια Γκάρνερ, Κέβιν Χαρτ, Γουίνι Χάρλοου, Τομ Μπρέιντι, Πάτρικ Μαχόουμς, καθώς και αστέρες του NBA. Το ημίχρονο πλαισίωσαν εμφανίσεις της Μαντόνα, της Σακίρα, του Τζάστιν Μπίμπερ και των BTS.