Η Ρίτα Όρα σε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης στη Μύκονο – Ηλιοθεραπεία σε σκάφος με την παρέα της

Η Ρίτα Όρα έκανε διακοπές στην Ελλάδα και η Μύκονος δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα με τα νησιά που ήθελε να επισκεφθεί. Μετά την Ύδρα, η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός βρέθηκε στο «Νησί των Ανέμων» μαζί με την παρέα της.

Η Ρίτα Όρα παρέμεινε για τρεις ημέρες στη Μύκονο και έδειχνε να το απολαμβάνει. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της απόλαυσε τις πανέμορφες παραλίες του νησιού πραγματοποιώντας κρουαζιέρα με ένα υπερπολυτελές σκάφος, ενώ σε μία από τις εξόδους της επισκέφθηκε γνωστό beach club, καθώς και ένα από τα δημοφιλή εστιατόρια της Χώρας της Μυκόνου.

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Ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου NDP κατέγραψε την τραγουδίστρια σε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης. Η Ρίτα Όρα επιβιβάστηκε σε φουσκωτό σκάφος μαζί με την παρέα της, έχοντας συνεχώς το κινητό της στο χέρι, απαθανατίζοντας και η ίδια στιγμές από τις διακοπές της. Σε αρκετές στιγμές σηκώθηκε όρθια, χόρευε στους ρυθμούς της μουσικής, γελούσε δυνατά και σήκωνε τα χέρια στον αέρα.

Λίγο αργότερα, η Ρίτα Όρα χαλάρωσε στο κατάστρωμα του σκάφους, ξαπλώνοντας κάτω από τον ήλιο για να απολαύσει τη θάλασσα και τις υψηλές θερμοκρασίες. Χαμογελαστή και ιδιαίτερα ευδιάθετη λίγο αργότερα, χαιρετούσε όσους βρίσκονταν στην αποβάθρα, ενώ δεν σταμάτησε να ποζάρει και να απολαμβάνει την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της Μυκόνου.

Η Ρίτα Όρα γεννήθηκε στην Πρίστινα το 1990 και μεγάλωσε στο Λονδίνο. Έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012 με τις επιτυχίες «R.I.P.» και «How We Do (Party)», ενώ το πρώτο της άλμπουμ, «Ora», ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών charts. Εκτός από την επιτυχημένη μουσική της καριέρα, έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία και στην τηλεόραση.

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Έχει διατελέσει κριτής και μέντορας σε δημοφιλή talent show, όπως το «The X Factor UK», το «The Voice Australia» και το «The Masked Singer UK», ενώ έχει παρουσιάσει και τον διαγωνισμό μόδας «America’s Next Top Model», διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον χώρο της ψυχαγωγίας.