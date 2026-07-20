Δούκισσα Νομικού: Ο χορός της στην άκρη πισίνας με φόντο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας

Η Δούκισσα Νομικού συνεχίζει τις διακοπές της και κατά διαστήματα δημοσιοποιεί εικόνες στις διαδικτυακές σελίδες της. Μοιράζει το φετινό καλοκαίρι ανάμεσα στις ΗΠΑ και τις Κυκλάδες. Στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, δεν αποκάλυψε την τοποθεσία.

Η Δούκισσα Νομικού έδειξε την Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 στους διαδικτυακούς της φίλους, πώς περνάει τον χρόνο της μακριά από την Αθήνα. Εμφανίστηκε με ένα κίτρινο παρεό και ολόσωμο μαγιό να κάνει διάφορες χορευτικές κινήσεις και ασκήσεις. «Όταν είμαι εκτός πόλης» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

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Στα τέλη Ιουνίου, πραγματοποίησε ένα εναλλακτικό οικογενειακό ταξίδι στην άγρια φύση της Μοντάνα. Μετά το ταξίδι της στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, επέστρεψε στην Ελλάδα και στο «Νησί των Ανέμων». Η Μύκονος αποτελεί το σταθερό καλοκαιρινό καταφύγιο της οικογένειας, καθώς εκεί διατηρούν εξοχική κατοικία και περνούν το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

Η επιχειρηματίας, πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Θεοδωρίδη και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό όταν κέρδισε τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς» το 2007. Από τότε έχει κάνει μία πολύ πετυχημένη πορεία στην ελληνική τηλεόραση και στον χώρο της μόδας. Είναι επίσημη πρέσβειρα της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», στηρίζοντας ενεργά παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.