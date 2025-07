Η Cardi B στα δικαστήρια για το μικρόφωνο που πέταξε σε θαυμάστρια: Την μήνυσε η γυναίκα

Μια γυναίκα από το Οχάιο, κατέθεσε μήνυση κατά της τραγουδίστριας Cardi B, επειδή της πέταξε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια συναυλίας της. Το περιστατικό σημειώθηκε το 2023 και τα βίντεο από το περιστατικό έκαναν τον γύρο των social media.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισης της Cardi B στο Λας Βέγκας το 2023 κι ενώ ήταν στη σκηνή, μία γυναίκα τής πέταξε ποτό με την ράπερ να απαντά εκτοξεύοντας το μικρόφωνο με δύναμη στο κοινό.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο δικαστήριο, η γυναίκα βρισκόταν στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσει την εμφάνιση της τραγουδίστριας. Στη συνέχεια, περιέγραψε πως κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Cardi Β ανέφερε ότι ζεσταίνεται και ζήτησε από το κοινό να της ρίξει νερό.

Μάλιστα, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η Cardi Β «έκανε επαναλαμβανόμενες χειρονομίες και δηλώσεις που ενθάρρυναν το κοινό να ρίχνει νερό».

Επίσης, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, η Cardi B «επέδειξε περαιτέρω τη συγκατάθεσή της και τη συμμετοχή της, ρίχνοντας η ίδια νερό από ένα μπουκάλι πάνω στο σώμα της ενώ ήταν στη σκηνή».

Τότε και η ίδια, εφόσον έβλεπε ότι αυτό έγινε και από άλλους, έριξε μια μικρή ποσότητα από το ποτό της προς την κατεύθυνση της.

Το βίντεο:

