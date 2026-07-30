Lifestyle

Η Δανάη Μπάρκα έκανε μία εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της, 1,5 μήνα μετά τον γάμο της

Υιοθέτησε ένα καστανό κοντό bob καρέ look
Δανάη Μπάρκα
Η Δανάη Μπάρκα
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Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στο σπίτι της στη Μεσσηνία απολαμβάνει αυτό το διάσημα η Δανάη Μπάρκα, η οποία στις 13 Ιουνίου 2026 ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση.

Ενάμιση μήνα μετά τον γάμο της, η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια αποφάσισε να κάνει μία εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της, υιοθετώντας ένα νέο hair look. Όπως αποκάλυψε μέσω του Instagram την Πέμπτη (29.07.2026), η Δανάη Μπάρκα έκοψε τα μαλλιά της κοντά και τα τα έβαψε σε μία πιο σκούρα απόχρωση.

Η Δανάη Μπάρκα αγαπάει τις αλλαγές και μάλιστα πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει ξανθιά για τις ανάγκες ενός θεατρικού της ρόλου, ενώ στον χάμο της είχε μακριά μαλλιά σε καστανό ανοιχτό χρώμα.

«New, fresh hair… so, don’t care. Καλοκαίρι, ανεμελιά, φυσικά μαλλιά, θεραπείες, βιταμίνες κι ευεξία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, όπου δημοσίευσε πολλές πόζες με το νέο της hair look, οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν στα σχόλια να της πουν τη γνώμη τους για την αλλαγή, με την πλειοψηφία να αποθεώνει τη Δανάη Μπάρκα για την αλλαγή που τόλμησε να κάνει.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε δημοσίως στην πεθερά της, χαρακτηρίζοντας την ως την «πιο όμορφη του κόσμου».

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