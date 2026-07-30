Lifestyle

Η Kατερίνα Καινούργιου εξομολογείται: «Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι αγάπη και μετά έγινα μητέρα»

Η γέννηση της μικρής Ξένιας έδωσε άλλο νόημα στη ζωή της παρουσιάστριας
Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου με την κόρη της, Ξένια
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Μία άκρως τρυφερή ανάρτηση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στα social media, θέλοντας να εκφράσει τα συναισθήματά της για το γεγονός ότι πρόσφατα έγινε για πρώτη φορά μητέρα και τα πρωτόγνωρα συναισθήματα αγάπης και ευτυχίας που νιώθει.

Η γνωστή παρουσιάστρια αυτό το διάστημα βρίσκεται στην Πάρο, όπου κάνει τις πρώτες οικογενειακές της διακοπές με την 3ων μηνών κορούλα της, Ξένια και τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η Κατερίνα Καινούργου μοιράζεται σχεδόν καθημερινά υλικό από το ταξίδι της, αποκαλύπτοντας πώς περνάει το καλοκαίρι της.

Το βράδυ της Τετάρτης (30.07.2026) δημοσίευσε στα stories της στο Instagram ένα γλυκό μήνυμα, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε τι σημαίνει πραγματική αγάπη από τη στιγμή που έφερε στον κόσμο το μωράκι της.

«Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι αγάπη και μετά έγινα μητέρα», έγραφε στα αγγλικά το μήνυμα που μοιράστηκε δημοσίως η Κατερίνα Καινούργιου.

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Το story που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου

Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, το βράδυ της Δευτέρας (27.07.2026) η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από μία βραδινή βόλτα που έκανε με την κορούλα της στην πόλη της Πάρου. Μάλιστα, η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA σε μία από αυτές κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της και δηλώνει: «Παντού μαζί».

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