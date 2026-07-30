Lifestyle

Η στιγμή που η Κέλλυ Κελεκίδου χόρεψε ζεϊμπέκικο πάνω στο μωσαϊκό του ταύρου στο Μιλάνο

Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Κέλλυ Κελεκίδου
Η Κέλλυ Κελεκίδου
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Ένα ταξίδι στην Ιταλία απόλαυσε η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία επισκέφθηκε το Μιλάνο, είδε τις ομορφιές του τόπου και χόρεψε κι έναν χορό.

Η γνωστή τραγουδίστρια επισκέφθηκε την ιστορική Galleria Vittorio Emanuele II, όπου υπάρχει το διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο και χόρεψε το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας». Η Κέλλυ Κελεκίδου μοιράστηκε το βίντεο, στο οποίο χορεύει στο TikTok, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Την ώρα που η δημοφιλής καλλιτέχνιδα χόρευε πάνω στο μωσαϊκό με τον ταύρο, ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί γύρω της και τη θαύμαζε.

Η Κέλλυ Κελεκίδου κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μιλάνο παρακολούθησε και μία συναυλία με τον Μπούνο Μαρς και μάλιστα έβγαλε μαζί του και αναμνηστική φωτογραφία.

@kellykelekidouofficial Greek Dance Challenge 🇬🇷 #milan #greece ♬ To Zeibekiko Tis Evdokias – Live – Orchestra Mesogios

Το μωσαϊκό βρίσκεται κάτω από τον κεντρικό γυάλινο θόλο στο δάπεδο της Galleria Vittorio Emanuele II, ακριβώς και απεικονίζει έναν όρθιο ταύρο, ο οποίος αποτελεί το οικόσημο της πόλης του Τορίνο.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το μωσαϊκό φέρνει καλή τύχη, εκπλήρωση ευχών και εξασφαλίζει ότι θα επιστρέψετε ξανά στο Μιλάνο. Όποιος το επιθυμεί, λοιπόν, πρέπει να πατήσει με το δεξί του πόδι πάνω στον ταύρο και να κάνει τρεις στροφές χωρίς να χάσει την ισορροπία του.

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