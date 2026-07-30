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Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου Κρήτης μετά από τραυματισμό του γιου τους

Μία σύντομη περιπέτεια βίωσε το δημοφιλές ζευγάρι
Κάτια Ζυγούλη και Σάκης Ρουβάς
Η Κάτια Ζυγούλη και ο Σάκης Ρουβάς / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Μία περιπέτεια πέρασε ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη το απόγευμα της Τετάρτης (29.07.2026), καθώς ο ένας τους γιος είχε έναν τραυματισμό και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Την είδηση έφερε στο φως το fonien.gr, αναφέροντας ότι ο τραγουδιστής και η σύζυγός του βρέθηκαν στα επείγοντα, διότι το παιδί τους έπαθε θλαστικό τραύμα στο φρύδι και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη είναι στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους, Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα.

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ το διάσημο ζευγάρι καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο ήταν δίπλα στον γιο τους, ο οποίος δέχτηκε τη φροντίδα των γιατρών.

Λίγη ώρα αργότερα, η οικογένεια του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη αποχώρησε από τα επείγοντα μαζί με τον γιο του και επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους στην Ελούντα. Μάλιστα, την Τετάρτη ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε και ένα βίντεο από το υπέροχο τοπίο που απολάμβανε.

Οι διακοπές του αγαπημένου ζευγαριού ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουλίου. Ο Σάκης Ρουβάς την Πέμπτη (23.07.2026) δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από τη Σίφνο, όπου με την Κάτια Ζυγούλη είχαν συναντήσει τη Ρένα Μόρφη.

«Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στην Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται. Ευχαριστούμε Ρένα Μόρφη για τη φιλοξενία», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Σάκης Ρουβάς.

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ANDY RAIN
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