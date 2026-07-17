Lifestyle

Η Δανάη Παππά ξεσήκωσε τους συναδέλφους της χορεύοντας φλαμένγκο σε θεατρική πρόβα

Η Δανάη Παππά βρίσκεται σε περιοδεία για τη θεατρική παράσταση «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω»
Η Δανάη Παππά χορεύει φλαμενγκο
Η Δανάη Παππά χορεύει φλαμενγκο
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Ένα έξαλλο φλαμένγκο έριξε η Δανάη Παππά σε διάλλειμα της από τις πρόβες της παράστασης “Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω” που πρωταγωνιστεί. Χθες (16/7/2026) οι ηθοποιοί της θεατρικής περιοδείας βρέθηκαν στο Αγρίνιο και η ηθοποιός θέλησε λίγο να διασκεδάσει πριν τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Με τη συνοδεία live μουσικής που έπαιζε στο θέατρο εκείνη την ώρα η Δανάη Παππά θέλησε να ρίξει έναν χορό και να διασκεδάσει μέσα από χορευτικές κινήσεις που εντυπωσίασαν τους παρευρισκομένους.

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν μία καλλιτεχνική έκφραση πάθους για τη ζωή και τον χορό που ξεπερνάει τις τυπικές σκηνές που συνήθως συμβαίνουν backstage στις πρόβες.

Ταυτόχρονα με την θεατρική περιοδεία, η Δανάη Παππά ετοιμάζεται και για το νέο serial του Alpha TV “Μια Γυναίκα”, στο οποίο επίσης πρωταγωνιστεί, και που αναμένεται στις οθόνες μας τη νέα τηλεοπτική σεζόν ως ένα από τα μεγάλα χαρτιά της φετινής μυθοπλασίας.

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