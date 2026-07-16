Κατερίνα Καινούργιου: «Τον βλέπω με την κόρη μας και λιώνω»

Συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και απολαμβάνουν κάθε λεπτό μαζί με την κόρη τους, Ξένια.

Σε νέα ανάρτηση, σήμερα Πέμπτη (16.07.2026) η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε φωτογραφία από την έξοδο στη Νάουσα με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να κρατά στην αγκαλιά του την κόρη τους.

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«Τον βλέπω με την κόρη μας και λιώνω. Είναι ένας υπέροχος μπαμπάς, αφοσιωμένος και πολύ τρυφερός. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο πατέρα για το παιδί μας», είχε αναφέρει η Κατερίνα Καινούργιου.

Αμέσως μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, η παρουσιάστρια αναχώρησε για το νησί των Κυκλάδων, εκεί όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύντροφός της.

Πάντα μαζί της η κόρη της, Ξένια, την οποία βλέπουμε συχνά μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media. «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου … Το πιο όμορφο της ζωής μου! Μαζί σε κάθε μικρή μας διαδρομή» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.