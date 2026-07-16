Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου: «Τον βλέπω με την κόρη μας και λιώνω»

Η φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή αγκαλιά με την κόρη τους, Ξένια στην Πάρο
Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με την μικρή Ξένια
Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με την μικρή Ξένια / Instagram
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Συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και απολαμβάνουν κάθε λεπτό μαζί με την κόρη τους, Ξένια.

Σε νέα ανάρτηση, σήμερα Πέμπτη (16.07.2026) η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε φωτογραφία από την έξοδο στη Νάουσα με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να κρατά στην αγκαλιά του την κόρη τους.

«Τον βλέπω με την κόρη μας και λιώνω. Είναι ένας υπέροχος μπαμπάς, αφοσιωμένος και πολύ τρυφερός. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο πατέρα για το παιδί μας», είχε αναφέρει η Κατερίνα Καινούργιου.

Αμέσως μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, η παρουσιάστρια αναχώρησε για το νησί των Κυκλάδων, εκεί όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύντροφός της.

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Πάντα μαζί της η κόρη της, Ξένια, την οποία βλέπουμε συχνά μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media. «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου … Το πιο όμορφο της ζωής μου! Μαζί σε κάθε μικρή μας διαδρομή» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

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