Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο τους που έγινε 40 ημερών

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ζουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς συμπληρώθηκαν σαράντα ημέρες από τη γέννηση του γιου τους και θέλησαν να μοιραστούν τη χαρά τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Με μία κοινή ανάρτηση στο Instagram, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσαν τρυφερές φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους με το μωρό τους, δείχνοντας πόσο απολαμβάνουν κάθε στιγμή μαζί του.

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Στο φωτογραφικό άλμπουμ ξεχωρίζουν όμορφες οικογενειακές στιγμές, γεμάτες αγάπη και τρυφερότητα, αλλά και εικόνες με τη Μαριαλένα να θηλάζει τον μικρό τους, αποτυπώνοντας τη μοναδική σύνδεση μητέρας και παιδιού.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής τους έγραψαν απλά και συγκινητικά: «Σαράντα μέρες μαζί σου», μια φράση που εκφράζει τα συναισθήματα και την ευτυχία που βιώνουν από τη στιγμή που έγιναν γονείς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)

Το ζευγάρι, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από το Survivor, απολαμβάνει πλέον το πιο ξεχωριστό ταξίδι της ζωής του. Κάθε νέα εικόνα που μοιράζονται με τον μικρό τους γεμίζει τους διαδικτυακούς τους φίλους με χαμόγελα και πολλές ευχές για την όμορφη οικογένειά τους.