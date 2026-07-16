Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Γενέθλια μαζί με τον γιο και την πρώην σύζυγό του – «Χρόνια πολλά, μπαμπά» του έγραψε η Λένα Δροσάκη

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκλεισε τα 50ά και το γιόρτασε επιλέγοντας να έχει δίπλα του την πρώην σύζυγό του, Λένα Δροσάκη, και τον γιο τους, Αναστάση.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (16.07.2026), ο ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης ένα σύντομο βίντεο στο Instagram, όπου τον βλέπουμε λίγο πριν σβήσει τα κεριά της τούρτας του.

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Νωρίτερα μέσα στη μέρα η Λένα Δροσάκη έκανε και εκείνη μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας μία κοινή φωτογραφία του γιου της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και σημειώνοντας επάνω στην εικόνα «χρόνια πολλά μπαμπά», ενώ συνόδευσε το story της με το κομμάτι «Στιγμές» του Νίκου Παπάζογλου.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη παντρεύτηκαν το 2020, ενώ τον ίδιο χρόνο απέκτησαν και τον γιο τους, Αναστάση. Τρία χρόνια μετά, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στη ζωή.