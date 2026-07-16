Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Ένα ηλιοβασίλεμα στις Μαλδίβες, μια απέραντη γαλήνη και ο άνθρωπος που αγαπάω δίπλα μου»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη βρίσκεται μαζί με τον αγαπημένο της στις Μαλδίβες για να γιορτάσουν γενέθλιά της και δηλώνει ήρεμη και πλήρης. Το μοντέλο ταξίδεψε εκεί με τον σύντροφό της και γιόρτασε μαζί του τα γενέθλιά της.

Εικόνες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

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Στις φωτογραφίες δείχνει να απολαμβάνει το ποτό της δίπλα σε εξωτική παραλία και περιέγραψε μια στιγμή πληρότητας. Έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένος της, και με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ένιωσε γαλήνη και πληρότητα.

«Η πρώτη φωτογραφία δεν ήταν προσχεδιασμένη. Απλώς με κοίταξε και την τράβηξε. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, καμία από αυτές τις φωτογραφίες δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτυπώσει αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή.

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Ένα ηλιοβασίλεμα στις Μαλδίβες, μια απέραντη γαλήνη και ο άνθρωπος που αγαπάω δίπλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Είναι από τις στιγμές που νιώθω ότι δεν μου λείπει απολύτως τίποτα και δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό δεν σκεφτόμουν το χθες ούτε το αύριο. Σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Σαν να ήμουν, έστω και για λίγο, εκτός γης. Αυτό το συναίσθημα δεν έχει τιμή. Αν το νιώσεις, θα καταλάβεις ότι αυτή είναι η πραγματική πολυτέλεια. Ευχαριστώ τον Θεό κάθε δευτερόλεπτο από μέσα μου», ανέφερε στη συνέχεια.