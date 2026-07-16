Ιωάννα Πηλιχού: «Υπήρξαν σεζόν που με είχαν διαλύσει ψυχολογικά» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την τοξικότητα και τις δύσκολες συνεργασίες

Η Ιωάννα Πηλιχού, μια ηθοποιός που δεν διστάζει να μιλά ανοιχτά για όσα έχει ζήσει, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση στη δημοσιογράφο Δέσποινα Πολυχρονιάδου και το E-Daily, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στον επαγγελματικό χώρο.

Η Ιωάννα Πηλιχού, η γνωστή ηθοποιός, άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε στην τοξικότητα που έχει συναντήσει στις σχέσεις της, αλλά και στις δύσκολες συνεργασίες που, όπως αποκάλυψε, την επηρέασαν βαθιά σε ψυχολογικό επίπεδο.

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«Από μικρή είχα την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Είναι προβληματικό αν αρέσουμε σε όλους, δεν γίνεται αυτό. Δεν το κατανοώ, δεν θα γίνει ποτέ ζητούμενό μου. Θέλω αυτοί που είναι δίπλα μου να είναι γιατί γουστάρουν εμένα την ίδια. Είμαι ένας direct άνθρωπος, δεν κάνει σε όλους αυτό», δηλώνει η Ιωάννα Πηλιχού, εξηγώντας πως για εκείνη η ειλικρίνεια αποτελεί βασικό στοιχείο σε κάθε ανθρώπινη σχέση.

Στη συνέχεια μίλησε για την τοξικότητα που έχει συναντήσει στη ζωή της, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι για την ίδια να διαχειρίζεται τέτοιες συμπεριφορές. «Σιχαίνομαι την τοξικότητα. Έχω συναναστραφεί με τοξικούς ανθρώπους είτε στην προσωπική μου ζωή είτε επάνω στη δουλειά μου. Είναι πολύ ευαίσθητη η ψυχή μου για να αντέχει την τοξικότητα και να μην τραυματίζεται, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε προβλήματα υγείας, άγχη».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι βίωσε μια ιδιαίτερα δύσκολη σχέση, χωρίς στην αρχή να αντιληφθεί τα στοιχεία της συμπεριφοράς του συγκεκριμένου ανθρώπου. «Στην προσωπική μου ζωή έτυχε να γνωρίσω τρομερά τοξικό άνθρωπο, πέρασα πολύ δύσκολα και προφανώς δεν άντεξα πολύ καιρό δίπλα του. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι έτσι, είχε απίστευτα στοιχεία κακοποιητή και στην αρχή δεν φαινόταν καθόλου. Ναρκισσισμός, χειριστικότητα, να σε κάνει να νιώθεις ότι φταις», εξομολογήθηκε.

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Αναφερόμενη στα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής, παραδέχτηκε πως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική από όσα φανταζόταν. «Στην Ιωάννα πριν μπει στη δραματική σχολή θα της έλεγα “Προετοιμάσου, δεν είναι όλα τόσο ρόδινα όσο νομίζεις”. Πραγματικά, ειλικρινά, αυτό θα της έλεγα. Έχω υπάρξει σε δουλειές που με έχουν ρίξει πολύ ψυχολογικά, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ουσιαστικά έλυναν κι έδεναν λόγω των ετών που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο, της εμπειρίας, της αναγνωρισιμότητας», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Ιωάννα Πηλιχού δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και μίλησε για τις περιόδους που ένιωσε να λυγίζει από την πίεση που δεχόταν στον επαγγελματικό χώρο. Με δάκρυα στα μάτια εξομολογήθηκε: «Υπήρξαν σεζόν που με είχαν διαλύσει ψυχολογικά, γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ σπίτι μου και έλεγα “μάλλον πρέπει να αλλάξεις δουλειά, γιατί αν είναι να υφίστασαι αυτή τη συμπεριφορά μόνιμα, δεν θα αντέξεις κι αν πρέπει να γίνεις σαν αυτούς για να αντέξεις, δεν θέλω να σε δω έτσι”. Για τώρα αντέχω, μπορεί να έρθει μια στιγμή που να πω ότι δεν αντέχω».