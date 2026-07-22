Η Δήμητρα Αλεξανδράκη για το ταξίδι της στις Μαλδίβες: «Η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ταξίδεψε το φετινό καλοκαίρι στις Μαλδίβες μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ίδια και με ανάρτησή της, ευχαρίστησε δημόσια τον σύντροφό της για το δώρο που της έκανε. Όπως ανέφερε, είχε κληθεί να διαχειριστεί μια σειρά από διαφορετικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες και η «απόδραση» στο εξωτερικό, ήταν λυτρωτική για την ίδια.

Όπως έγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Αυτό το ταξίδι στις Μαλδίβες το είχα πραγματικά ανάγκη. Δεν ήταν απλώς διακοπές. Ήταν μια βαθιά ανάγκη να ξεκουραστεί το σώμα μου και να ηρεμήσει το μυαλό μου. Είχαν προηγηθεί πολύ δύσκολοι μήνες. Όσα συνέβησαν με το μαγαζί μου, η μεγάλη αγωνία για την σοβαρή κατάσταση της υγείας του μπαμπά μου και η ασταμάτητη δουλειά με είχαν φέρει στα όριά μου. Δεν κοιμόμουν όπως έπρεπε, δεν έτρωγα σωστά και ζούσα συνεχώς σε κατάσταση πίεσης. Το σώμα μου φώναζε ότι είχε κουραστεί αλλά εγώ συνέχιζα να το αγνοώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η εμπειρία μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό! Η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη! Όταν το σώμα σου μιλάει, πρέπει να το ακούς πριν αναγκαστεί να σταματήσει εκείνο! Ευτυχώς υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα μου που το έβλεπε.

Το αγόρι μου έβλεπε καθημερινά πόσο είχα πιεστεί και μου έκανε ίσως το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει. Ένα ταξίδι που τελικά δεν μου πρόσφερε μόνο όμορφες εικόνες αλά μου θύμισε πως είναι να αναπνέεις πραγματικά! Γύρισα από έναν μικρό παράδεισο, αλλά το μεγαλύτερο δώρο που έφερα μαζί μου δεν είναι οι φωτογραφίες ούτε οι αναμνήσεις. Ήταν η υπενθύμιση ότι για να μπορείς να συνεχίζεις να παλεύεις, να δημιουργείς και να είσαι δυνατός για τους ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει πρώτα να φροντίζεις τον εαυτό σου».

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πρόσφατα είχε ξεσπάσει μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube. Έχοντας η ίδια πολυετή εμπειρία στον χώρο του modeling και γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις μιας πασαρέλας, έδειξε την ενόχλησή της για την εικόνα που αντίκρισε σε fashion show που έδωσε το «παρών».

«Αυτήν την εβδομάδα πήγα σε ένα εκπληκτικό fashion show που επιμελήθηκε η σχεδιάστρια μου, η Τζένη… Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι τα μοντέλα, τελείως αντικειμενικά, δεν ήξεραν να αναδείξουν τις δημιουργίες του κάθε σχεδιαστή ή σχεδιάστριας. Δεν μπορεί να είναι ένα ρούχο που να πρέπει να του δώσεις αέρα και εσύ να βγαίνεις και να το κρατάς. Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστουκίσω! Αλήθεια. Επίσης ήταν τσαλακωμένα τα ρούχα, γιατί φαινόταν ότι καθόντουσαν», είχε πει η Δήμητρα Αλεξανδράκη.