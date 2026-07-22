Μπραντ Πιτ: Η μικρότερη κόρη του, Βιβιέν αφαίρεσε το επίθετο του από το όνομά της

Η Βιβιέν Τζολί – Πιτ, η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, υπέβαλε αίτηση για να παραιτηθεί νομικά από το επώνυμο του ηθοποιού του, ακολουθώντας τα μεγαλύτερα αδέρφια της σε αντίστοιχη κίνηση.

Η 18χρονη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, Βιβιέν Τζολί ακολούθησε τα βήματα των τριών μεγαλύτερων αδελφών της – Μάντοξ, Ζαχάρα και Σίλο- και υπέβαλε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες ζητώντας την αλλαγή του νόμιμου ονόματός της από Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ σε Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί.

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Ο λόγος πίσω από την αλλαγή ονόματος αναφέρεται ως «προσωπικός», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Daily Mail. Μια επίσημη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου.

Η αίτηση είναι μόνο η τελευταία κίνηση στην συνεχιζόμενη προσπάθεια της Βιβιέν Τζολί να αποστασιοποιηθεί από το όνομα Πιτ.

Τον Μάιο του 2024, απέσυρε το επώνυμο του πατέρα της στο πρόγραμμα Playbill για την παραγωγή του Μπρόντγουεϊ The Outsiders, αναφέροντας το όνομά της ως Βιβιέν Τζολί ενώ υπηρετούσε ως παραγωγός μαζί με τη μητέρα της.

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Γεννημένη το 2008 μαζί με τον δίδυμο αδερφό της, Νοξ, η Βιβιέν Τζολί είναι η μικρότερη από τα έξι παιδιά του πρώην ζευγαριού.

Η Daily Mail επικοινώνησε με εκπροσώπους των Πιτ και Τζολί για σχόλια.

Μια πηγή δήλωσε πρόσφατα στην Daily Mail ότι ο Πιτ θεωρεί τη ρήξη με τα παιδιά του «βαθιά οδυνηρή» και «πιστεύει ότι ο ρόλος της Αντζελίνα στην εξέλιξη των πραγμάτων είναι η απόλυτη προδοσία».