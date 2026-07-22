Lifestyle

Η ταινία «The Prestige» του Κρίστοφερ Νόλαν ξανά στους κινηματογράφους 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Στην συγκεκριμένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε σύντομη εμφάνιση και ο Ντέιβιντ Μπόουι
Κρίστοφερ Νόλαν
Κρίστοφερ Νόλαν / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Prestige» του 2006, θα επανακυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2027, σε νέα μορφή φιλμ 70 χιλιοστών. Οι Κρίστιαν Μπέιλ, Χιου Τζάκμαν, Σκάρλετ Γιόχανσον και Μάικλ Κέιν πρωταγωνίστησαν στο ψυχολογικό δράμα για δύο μάγους της βικτωριανής εποχής, των οποίων η αντιπαλότητα τους οδηγεί στα άκρα.

Στην συγκεκριμένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε σύντομη εμφάνιση ο Ντέιβιντ Μπόουι ως ο εφευρέτης Νίκολα Τέσλα, σε μια από τις τελευταίες κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

Για να γιορταστεί η 20η επέτειό της, η ταινία θα μεταφερθεί σε μορφή φιλμ 70 χιλιοστών, στην οποία ο Κρίστοφερ Νόλαν προτιμά να προβάλλει τις ταινίες του.

Σε συνέντευξή του στο THR ο Νόλαν αποκάλυψε ότι είναι ενθουσιασμένος για το project. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα επανακυκλοφορήσουν το The Prestige επειδή είναι μια από τις πιο υποτιμημένες ερμηνείες του Μπέιλ» είπε. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα το φέρω σε νέο κοινό» σημείωσε.

Η ταινία θα επανακυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
140
99
94
85
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo