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Πλας Τζόνσον: Πέθανε στα 94 ο καταξιωμένος μουσικός της τζαζ και σαξοφωνίστας του θρυλικού «Ροζ Πάνθηρα»

Γιος επαγγελματία σαξοφωνίστα, ειδικεύθηκε αρχικά στο jump blues
Πλας Τζόνσον
Πλας Τζόνσον / Πηγή εικόνας YouTube
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Ο Αμερικανός μουσικός της τζαζ, Πλας Τζόνσον (Plas Johnson), που ερμήνευσε το διάσημο μουσικό θέμα του «Ροζ Πάνθηρα», πέθανε στις 15 Ιουλίου σε ηλικία 94 ετών, μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα.

Γιος επαγγελματία σαξοφωνίστα, ειδικεύθηκε αρχικά στο jump blues και το R&B πριν γίνει ένας καταξιωμένος μουσικός στην σκηνή και στο στούντιο. Συνόδευσε θρύλους της μουσικής όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Νατ Κινγκ Κόουλ, Ελλα Φιτζέραλντ και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Πέρα από την αξέχαστη ερμηνεία του Πίτερ Σέλερς στον ρόλο του Ζακ Κλουζό στην ταινία «Ο Ροζ Πάνθηρας», το διάσημο μουσικό θέμα που συνέθεσε ο Χένρι Μαντσίνι ξεκινά με το χαρακτηριστικό σόλο σαξόφωνο του Πλας Τζόνσον.

Ο Χένρι Μαντσίνι συνέθεσε αυτό το κομμάτι ειδικά για τον Πλας Τζόνσον. Το στιλ του τού εξασφάλισε αναγνώριση ως μέλους του μουσικού συνόλου The Wrecking Crew του Λος Αντζελες.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ήταν τακτικό μέλος της ορχήστρας στούντιο του Χένρι Μαντσίνι και το 1963 ηχογράφησε το «The Pink Panther Theme», γραμμένο από τον Μαντσίνι. Ο Τζόνσον είπε για την ηχογράφηση: «Κάναμε μόνο δύο λήψεις, νομίζω… Όταν τελειώσαμε, όλοι χειροκρότησαν — ακόμα και οι έγχορδα. Και αυτό λέει κάτι… Δεν χειροκροτούν ποτέ για τίποτα».

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