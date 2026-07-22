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Ανίτα Μπραντ: Ο τραυματισμός στις διακοπές και η εικόνα με ορθοπεδική επιγονατίδα μέσα σε αυτοκίνητο

Η Ανίτα Μπραντ είχε ατύχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό πόδι, όπως φαίνεται από φωτογραφία που δημοσιοποίησε
Ανίτα Μπράντ
Ανίτα Μπράντ / NDP PHOTO
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Η Ανίτα Μπραντ τραυματίστηκε στις διακοπές, χωρίς να θέλει να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες. Η γνωστή makeup artist και σύζυγος του φωτογράφου Χάρη Χριστόπουλου δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να κάθεται στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου και να φορά ορθοπεδική επιγονατίδα υποστήριξης.

Στην εικόνα που δημοσίευσε η Ανίτα Μπραντ, έγραψε με χιούμορ: «Ποιος με έφαγε;», αφήνοντας να εννοηθεί πως στάθηκε άτυχη. Παρότι δεν αποκάλυψε τη σοβαρότητα του τραυματισμού της, η ανάρτησή της προκάλεσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν περαστικά.

Η Ανίτα Μπραντ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συμβουλές ομορφιάς. Είναι παντρεμένη με τον γνωστό φωτογράφο Χάρη Χριστόπουλο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Η ανάρτηση της Ανίτας Μπραντ
Η ανάρτηση της Ανίτας Μπραντ

«Στον Χάρη θαυμάζω την εργατικότητα και την επιμονή του. Είναι ένας άνθρωπος που, όταν βάζει ένα στόχο, δουλεύει πολύ για να τον πετύχει. Αυτό που αγαπώ περισσότερο σε εκείνον όμως είναι η αγάπη που έχει για τα παιδιά μας», ανέφερε προ ημερών η make-up artist.

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