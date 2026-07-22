Lifestyle

Πέτρος Ξεκούκης: Μου άρεσε το Άγιο Όρος αλλά έλεγα ότι αν φορέσω ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα, τι θα κάνω;

«Ο αδελφός της γιαγιάς μου ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος» είπε σε άλλο σημείο ο Πέτρος Ξεκούκης
Ο Πέτρος Ξεκούκης στο «Καλύτερα Αργά»
Ο Πέτρος Ξεκούκης στο «Καλύτερα Αργά»
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Μου άρεσε το ράσο, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του» είπε μεταξύ άλλων ο Πέτρος Ξεκούκης.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» βρέθηκε ο Πέτρος Ξεκούκης, για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με την Αθηναϊδα Νέγκα. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη σχέση του με την πίστη, αλλά και για το Άγιο Όρος.

«Ο μπαμπάς μου δεν ήταν πολύ της εκκλησίας, αλλά ήταν η μητέρα μου. Ο αδελφός της γιαγιάς μου ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος. Εγώ έχω επισκεφθεί το Άγιο Όρος πάνω από 90 φορές».

«Πολλές φορές σκέφτηκα να μείνω στο Άγιο Όρος, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του. Οπότε, πάντα δίσταζα. Ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα ότι αν φορέσω το ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω; Οπότε, είπα ότι καλύτερα να μην το φορέσω…», είπε ο Πέτρος Ξεκούκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
138
95
93
83
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo