Η Dua Lipa και ο Callum Turner παντρεύτηκαν «κρυφά» στο Λονδίνο – Η εντυπωσιακή εμφάνιση της τραγουδίστριας με δημιουργία Schiaparelli

Τα σκαλιά του δημαρχείου ανέβηκε η Dua Lipa και ο ηθοποιός Callum Turner, οι οποίοι παντρεύτηκαν και επίσημα την Κυριακή (31.05.2026) μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η 30χρονη σούπερ σταρ και ο 36χρονος ηθοποιός παντρεύτηκαν πραγματοποιώντας μια απλή αλλά εντυπωσιακή τελετή την Κυριακή στο Λονδίνο στην Βρετανία. Η Dua Lipa και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Callum Turner, παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο του Old Marylebone, το οποίο φέρεται να είναι η πρώτη στάση σε μια πλούσια γαμήλια δεξίωση που έπεται να ακολουθήσει.

Η εφημερίδα The Sun εξασφάλισε πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο, στις οποίες η Dua φορούσε ένα ειδικά ραμμένο σύνολο υψηλής ραπτικής Schiaparelli, το οποίο αποτελούνταν από λευκό ταγέρ, λευκή μακριά φούστα. Για παπούτσια επέλεξε απλές λευκές γόβες στιλέτο του οίκου Christian Louboutin ενώ η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει λευκά γάντια, καθώς και ένα εντυπωσιακό μεγάλο λευκό καπέλο για να ολοκληρώσει την νυφική της εμφάνιση.

Δίπλα της ήταν ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος φόρεσε ένα απλό αλλά πολύ κομψό μπλε σκούρο κοστούμι με μπλε πουκάμισο από μέσα και σκούρη μπλε γραβάτα.

Οκτώ φίλοι και συγγενείς στέκονταν εκατέρωθεν των σκαλοπατιών στο Marylebone Registry και πετούσαν κομφετί καθώς το χαμογελαστό ζευγάρι κατευθυνόταν σε ένα μαύρο ταξί. Ήταν μια χαμηλών τόνων τελετή που τους έχρισε νόμιμα συζύγους ενόψει του δεύτερου γάμου τους – στα πλαίσια μιας πολυτελούς τριήμερης εκδήλωσης στη Σικελία.

Dua Lipa and Callum Turner just married at marylebone town hall! drove away in a London cab

Το σημείο στο ληξιαρχείο του Λονδίνου είναι αγαπημένο μεταξύ των διασημοτήτων, καθώς ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Λίαμ Γκάλαχερ παντρεύτηκαν εκεί δύο φορές. Τώρα, το ζευγάρι αναμένεται να κάνει μια δεύτερη γαμήλια τελετή αργότερα αυτή την εβδομάδα, η οποία λέγεται ότι θα είναι μια τριήμερη εκδήλωση γεμάτη καλλιτέχνες και διασήμους στη Σικελία της Ιταλίας.

«Έχουν νοικιάσει πολλούς τεράστιους χώρους για την πολυεκδηλωτική εκδήλωση», δήλωσε μια πηγή στο μέσο, ​​αποκαλύπτοντας ότι ο Simon Porte Jacquemus φέρεται να θα σχεδιάσει τουλάχιστον ένα από τα φορέματα.

Οι δυο τους πυροδότησαν για πρώτη φορά τις φήμες αρραβώνων το 2024, όταν εθεάθη με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο παράμεσό της: «Ναι, είμαστε αρραβωνιασμένοι. Είναι πολύ συναρπαστικό. Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να δούμε μια ζωή και απλώς, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτερες φίλες για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα», θα επιβεβαίωνε τελικά στη βρετανική Vogue ένα χρόνο αργότερα.

Ο 36χρονος Κάλουμ Τέρνερ, είχε κάνει πρόταση γάμου στην Ντούα Λίπα, τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από μόλις ένα χρόνο σχέσης, και η ίδια είχε επιβεβαιώσει τα νέα σε συνέντευξή της,τον περασμένο Ιούνιο.

«Ποτέ δεν ήμουν από αυτούς που σκέφτηκαν σοβαρά έναν γάμο ή ονειρεύτηκαν τι είδους νύφη θα ήμουν. Ξαφνικά σκέφτηκα, “Α, τι θα φορούσα;”. Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να δούμε μια ζωή και απλώς να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα», είχε πει.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι ο Κάλουμ έφτιαξε το δαχτυλίδι αρραβώνων της ειδικά για εκείνη, αφού το συζήτησε με την αδερφή της Ρίνα Λίπα, η οποία αναμένεται να είναι παράνυμφος μαζί με τις καλύτερες φίλες της.

«Είναι πολύ συναρπαστικό», είχε αναφέρει η Ντούα Λίπα. «Έχω εμμονή με αυτό. Είναι τόσο δικό μου. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε ξέρει πολύ καλά».