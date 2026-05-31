Ο Γιώργος Λιάγκας πήγε για μπάνιο με τον Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι οπαδός του Ολυμπιακού και ο Τόμας Γουόκαπ ένας από τους πιο «δυνατούς» παίκτες των Ερυθρόλευκων, που είναι ο φετινός πρωταθλητής Ευρώπης.

Η αγάπη τους για τον Ολυμπιακό τους ενώνει και ήταν αρκετή για να συναντηθούν και να απολαύσουν παρέα μια δροσερή βόλτα σε κοντινές θάλασσες. Ο Γιώργος Λιάγκας είχε ανεβάσει υλικό και τις προηγούμενες ημέρες από μία μίνι απόδραση με το σκάφος του, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ ήταν το πρωί της Κυριακής (31.05.2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», όπου συμμετέχει και η Μαρία Αντωνά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπάνιο με τον πρωταθλητή Ευρώπης!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Λιάγκας και πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στον Τόμας Γουόκαπ, ενώ βρίσκονταν στο σκάφος του παρουσιαστή.

View this post on Instagram A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

Νωρίτερα η Μαρία Αντωνά είχε ανεβάσει ένα story που έριχνε σουτάκια με τον διάσημο μπασκετμπολίστα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Λιάγκας την Πέμπτη (29.05.2026) έκλεισε τα 57 του χρόνια και το γιόρτασε με ένα πάρτι, όπου ήταν εκεί όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Το επόμενο πρωί, ο γνωστός παρουσιαστής σχολίασε κάποια αρνητικά σχόλια που έκαναν για εκείνον και τη Μαρία Αντωνά κάποιοι χρήστες των social media.

Η σύντροφος του γνωστού δημοσιογράφου είχε ανεβάσει στον λογαριασμό της στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, με αφορμή τα γενέθλιά του και όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσω του «Πρωινού» την Παρασκευή κάποιοι σχολίασαν ότι η Μαρία Αντωνά «έχει σχέση με τον πατέρα της».