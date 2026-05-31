Πέτρος Κωστόπουλος: Οι πιο δυνατές στιγμές για εκείνον από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου

Ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού πάντρεψαν την πρωτότοκη κόρη τους με θρησκευτικό γάμο το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία. Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζακ Μέντγουελ βίωσαν μία από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής τους.

Ο πρώην εκδότης το απόγευμα της Κυριακής μοιράστηκε τις πιο δυνατές στιγμές για εκείνον από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου. Σε ένα από τα stories του Πέτρου Κωστόπουλου συνοδεύει με το αυτοκίνητο στον χώρο διεξαγωγής του γάμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αμαλία Κωστοπούλου αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον αγαπημένο της σε μια υπέροχη τοποθεσία, κι ύστερα χόρεψαν τον πρώτο χορό, ενώ το ζευγάρι που έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο. Μία ημέρα πριν από τον γάμο, έγινε το pre – wedding party, όπου η Τζένη Μπαλατσινού χόρεψε ένα ζεμπέκικο, με τον Πέτρο Κωστόπουλο στο πλάι της.

Σε ένα δεύτερο βίντεο ο Πέτρος Κωστόπουλος και η όμορφη νύφη μπαίνουν στον χώρο, όπου πραγματοποιήθηκε το ρομαντικό μυστήριο και εκείνος τη συνοδεύει ως τον γαμπρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αμαλία Κωστοπούλου φορούσε ένα υπέροχο ρομαντικό νυφικό και μακρύ πέπλο.

Το τρίτο ήταν το βίντεο με τον πρώτο χορό των νεόνυμφων.

Νωρίτερα, από το υλικό που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου στο Instagram ξεχωρίζει η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος συνοδεύει την κόρη του και την παρέδωσε στον γαμπρό.

Επίσης η αδελφή της Αμαλίας Κωστοπούλου είχε ανεβάσει και ένα βίντεο και από την προετοιμασία της νύφης.

Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπουλου πραγματοποιήθηκε μέσα σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα, ενώ ο διάδρομος ήταν στολισμένος με λουλούδια σε απαλές ρομαντικές αποχρώσεις. Στο βάθος διακρινόταν η θάλασσα, συνθέτοντας ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής που ταίριαζε απόλυτα με τη σημασία της ημέρας για το ζευγάρι.