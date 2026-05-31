Μαρία Ηλιάκη: Η κόρη της έγινε 5 ετών και το γιόρτασαν με ένα μεγάλο πάρτι

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ
Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης
Πριν από ακριβώς 5 χρόνια η Μαρία Ηλιάκη έγινε μητέρα για πρώτη φορά και από τότε ζει μοναδικές στιγμές στο πλευρό του συντρόφου της, Στέλιου Μανουσάκη και της μικρής Κατερίνας.

Την Κυριακή (31.05.2026) το κοριτσάκι είχε τα γενέθλιά του και οι γονείς διοργάνωσαν προς τιμήν της ένα μεγάλο πάρτι, που τα είχε όλα. Η Μαρία Ηλιάκη δημοσίευσε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τα γενέθλια της κόρης της.

Σε αυτές φαίνεται ότι το πάρτι έγινε και είχε θεματική τους μονόκερους. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με την καρδιά τους, παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας απολαυστικές δραστηριότητες. Δίπλα στη Μαρία Ηλιάκη ήταν φυσικά ο αγαπημένος της, Στέλιος Μανουσάκης και καμάρωσαν μαζί της κορούλα τους που μεγάλωσε.

Μάλιστα, η μικρή Κατερίνα έσβησε και μία τεράστια και άκρως εντυπωσιακή τούρτα που έγραφε το όνομά της. 

Νωρίτερα η Μαρία Ηλιάκη είχε κάνει μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της, Κατερίνας.

«5 υπέροχα χρόνια μαζί σου παιδί μου αγαπημένο… κόρη μου υπέροχη… για μένα θα είσαι πάντα το μωρό που νανούριζα στην αγκαλιά μου», έγραψε η γνωστή παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της. 

 
 
 
 
 
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Μαρία Ηλιάκη έκανε μία προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι η κορούλα της, Κατερίνα, τής ζήτησε να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε δύο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας τον διάλογο που είχε με τη μικρή. Ταυτόχρονα τόνισε ότι εκείνη δεν επιθυμεί να μεγαλώσει άλλο την οικογένειά της.

