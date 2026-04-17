Η Ελεάνα Παπαϊωάννου εμφανίζεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στο νέο της βίντεο κλιπ

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Ελεάνα Παπαϊωάννου, καθώς σε λίγο καιρό αναμένεται να κρατήσει στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδάκι της.

Η γνωστή τραγουδίστρια περιμένει με ανυπομονησία τον καρπό του έρωτα της με τον σύζυγό της Δημήτρη Βεργίνη. Ωστόσο, η Ελεάνα Παπαϊωάννου παράλληλα συνεχίζει να ασχολείται ενεργά με το τραγούδι και σύντομα θα κυκλοφορήσει το νέο της single, το οποίο έχει τίτλο «Οι ματιές».

Πρόκειται για ένα τραγούδι, που είναι σε μουσική και παραγωγή του Κωνσταντίνου Παντζή και σε στίχους του Βασίλη Δήμα. Μάλιστα, η Ελεάνα Παπαϊωάννου εντυπωσιάζει στο νέο βίντεο κλιπ που γύρισε πρόσφατα, λίγο πριν την γέννηση του μωρού της.

Η σπουδαία λαϊκή φωνή εμφανίζεται λαμπερή στο βίντεο κλιπ της, με φουσκωμένη κοιλίτσα και εντυπωσιάζει.

Η σκηνοθεσία του νέου της τραγουδιού, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Sonar Music, φέρει την υπογραφή του Πέτρου Σκούτα.