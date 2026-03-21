Η Έλενα Παπαρίζου ξανά στο νοσοκομείο – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα πριν από μερικές ημέρες

Μετά από την έκτακτη ακύρωση της εμφάνισης της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου την Τετάρτη (18.03.2026) υπήρξε μία ανησυχία για τη γνωστή και αγαπημένη τραγουδίστρια. Τελικά, όπως αποκάλυψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το Σάββατο (21.03.2026) εδώ και μερικές ημέρες νοσηλεύεται ξανά στο νοσοκομείο.

Όπως είπε μέσω της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» ο παρουσιαστής, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα αντιμετωπίζει, μετά από έναν μήνα, το ίδιο πρόβλημα υγείας που την είχε στείλει ξανά στο νοσοκομείο. Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και η υγεία της σημειώνει βελτίωση.

«Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη.

Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά δόξα τω Θεώ, απλά ήθελε λίγο παρακολούθηση όλο αυτό. Η υπερκόπωση είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε, δηλαδή και η δουλειά είναι υγεία, αλλά… Ήταν όλα μαζί. Πρόβες των παιδιών και είμαι και τελειομανής. Αυτό… Νομίζω ότι όλοι το έχουμε λίγο πολύ σε αυτή τη δουλειά μας, ότι θέλουμε όλα να είναι τακτοποιημένα και όχι για τον εαυτό μας μόνο, γιατί θέλουμε να είμαστε και εντάξει προς τους συναδέλφους μας, τους συνεργάτες μας, όλους», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό η Έλενα Παπαρίζου για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.