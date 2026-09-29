Η Έλενα Παπαρίζου σε αμηχανία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Δε νιώθω καλά ακόμα να μιλήσω»

Η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη συγκλόνισε το πανελλήνιο και κυρίως τους ανθρώπους που τον γνώριζαν καλά. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που είχε συνεργαστεί μαζί του στο πλατό του «The Voice» ήταν και η Έλενα Παπαρίζου.

Η γνωστή τραγουδίστρια ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο για να πάει στην Κύπρο για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου κλήθηκε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού» και του Γρηγόρη Μπάκα. Όταν ο ρεπόρτερ τη ρώτησε για το «The Voice» και τον Γιώργο Μαζωνάκη η Έλενα Παπαρίζου έδειξε να έρχεται σε αμηχανία, καθώς είναι ακόμα συγκλονισμένη από τον θάνατο του αγαπημένου της φίλου.

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Τα όσα είπε η Έλενα Παπαρίζου προβλήθηκαν την Τρίτη (29.09.2026).

«Έχουμε το Voice. Θα έλεγα ότι είναι περίεργα. Δε νιώθω καλά ακόμα να μιλήσω… Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πολύ διαφορετικά, αλλά θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα, με πολλή αγάπη. Ο Γιώργος είναι μέσα μας και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου.

Μετά την προβολή των δηλώσεων της Έλενας Παπαρίζου ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε ότι δεν του άρεσε που οι δημοσιογράφοι την… έπεσαν στην τραγουδίστρια.

«Δε μου αρέσει αυτό που έγινε. Είναι αυτό που πέφτουν πάνω σου όλοι οι δημοσιογράφοι και νομίζουν ότι αν πουν μια ερώτηση παραπάνω, κερδίζει η δική της εκπομπή. Βέβαια όλοι είναι υπόλογοι στους αρχισυντάκτες, αλλά φαίνεται ότι έτσι δε σεβόμαστε και τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας… Όταν έχεις να μιλήσεις για ένα πολύ λεπτό θέμα που είναι ο Μαζωνάκης, που ήταν συνεργάτης σου, και ξαφνικά βλέπεις οκτώ ματσούκια να πέφτουν πάνω σου – δεν κατηγορώ κανέναν – είναι πάρα πολύ άβολο για τον άνθρωπο που είναι μπροστά, στην προκειμένη την Έλενα», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.