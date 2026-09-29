Lifestyle

Η Ναόμι Γουότς με τη 17χρονη τρανς κόρη της Κάι Σράιμπερ σε εκδήλωση της Gucci στο Μιλάνο

Η 57χρονη ηθοποιός με φούξια σατέν κοστούμι και η 17χρονη με αμάνικο λευκό μίνι φόρεμα
Η Ναόμι Γουότς με τη 17χρονη τρανς κόρη της Κάι Σράιμπερ
Η Ναόμι Γουότς με τη 17χρονη τρανς κόρη της Κάι Σράιμπερ / Credit line: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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Η ηθοποιός Ναόμι Γουάτς έκανε μία κοινή εμφάνιση με την 17χρονη τρανς κόρη της, Κάι Σράιμπερ σε εκδήλωση της Gucci στο Μιλάνο.

Η ηθοποιός και η 17χρονη τρανς κόρη της πόζαραν μαζί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 της Gucci.

Η 57χρονη Γουότς επέλεξε ένα έντονο φούξια σατέν κοστούμι, το οποίο συνδύασε με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ η Κάι έβαλε ένα λευκό αμάνικο, μίνι φόρεμα και ασημί ψηλοτάκουνα. Το look της ολοκληρώθηκε με έντονο μακιγιάζ, μια τσάντα Gucci και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η Ναόμι Γουότς και η 17χρονη τρανς κόρη της Κάι Σράιμπερ στο Μιλάνο
Η Ναόμι Γουότς και η 17χρονη τρανς κόρη της Κάι Σράιμπερ στο Μιλάνο / Photo by Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Η 17χρονη Κάι, η οποία έχει μιλήσει δημόσια για την ταυτότητά της ως τρανς κορίτσι και ο 19χρονος αδερφός της, Σάσα είναι τα δύο παιδιά που απέκτησαν η Γουότς και ο Λιβ Σράιμπερ, με τον οποίο η ηθοποιός διατηρούσε σχέση από το 2005 έως το 2016.

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