Η Ναόμι Γουότς με τη 17χρονη τρανς κόρη της Κάι Σράιμπερ σε εκδήλωση της Gucci στο Μιλάνο

Η ηθοποιός Ναόμι Γουάτς έκανε μία κοινή εμφάνιση με την 17χρονη τρανς κόρη της, Κάι Σράιμπερ σε εκδήλωση της Gucci στο Μιλάνο.

Η ηθοποιός και η 17χρονη τρανς κόρη της πόζαραν μαζί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 της Gucci.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 57χρονη Γουότς επέλεξε ένα έντονο φούξια σατέν κοστούμι, το οποίο συνδύασε με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ η Κάι έβαλε ένα λευκό αμάνικο, μίνι φόρεμα και ασημί ψηλοτάκουνα. Το look της ολοκληρώθηκε με έντονο μακιγιάζ, μια τσάντα Gucci και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η Ναόμι Γουότς και η 17χρονη τρανς κόρη της Κάι Σράιμπερ στο Μιλάνο / Photo by Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Η 17χρονη Κάι, η οποία έχει μιλήσει δημόσια για την ταυτότητά της ως τρανς κορίτσι και ο 19χρονος αδερφός της, Σάσα είναι τα δύο παιδιά που απέκτησαν η Γουότς και ο Λιβ Σράιμπερ, με τον οποίο η ηθοποιός διατηρούσε σχέση από το 2005 έως το 2016.