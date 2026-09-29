Η Ιουλία Καλλιμάνη για τον γάμο της: «Περίμενα πολύ αυτήν την ημέρα»

Η Ιουλία Καλλιμάνη πριν από μερικές ημέρες αντάλλαξε όρκους αγάπης και αφοσίωσης με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μιχάλη Τουρατζίδη, παρουσία Θεού και ανθρώπων.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τον γάμο της, αποκαλύπτοντας ότι ήταν μία ημέρα που περίμενε με ανυπομονησία. Παράλληλα, η Ιουλία Καλλιμάνη σε δηλώσεις της στο «Πρωινό» που προβλήθηκαν την Τρίτη (29.09.2026) αναφέρθηκε και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στα δικά σας. (σ.σ. Περίμενα την ημέρα του γάμου μου) πολύ, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι και αγαπημένοι. Πάντα με συγκινεί η αγάπη του κόσμου και τους ευχαριστώ πολύ», εξομολογήθηκε για τον γάμο της η Ιουλία Καλλιμάνη.

«Λατρεύω τα παιδιά και ξέρεις, είναι επίγειοι άγγελοι τα παιδιά και σου μεταφέρουν δηλαδή όλη τους τη θετική ενέργεια εκείνη τη στιγμή και είναι πολύ όμορφο κάθε φορά αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ κάθε φορά να ανέβει ένα παιδάκι πάνω γιατί είναι γεμάτα αγάπη τα παιδιά», σημείωσε ακόμα.

Μιλώντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συναυλία της που του αφιέρωσε, η Ιουλία Καλλιμάνη ανέφερε: «Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτή την απώλεια γιατί ήταν αιφνίδιος ο θάνατος του Γιώργου. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη μέσα από τη μουσική του, μέσα από την τρέλα του τα τραγούδια που άφησε και την όμορφη ψυχή του. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ήταν πάντα στο επίκεντρο 33 χρόνια, έτσι; Οπότε στενοχωριόμαστε πάρα πολύ όλοι γι’ αυτό που συνέβη».

Σημειώνεται ότι η Ιουλία Καλλιμάνη παντρεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη σε μία ρομαντική τελετή.