Γιώργος Χρυσοστόμου: «Παλιά μπορεί να έχανα τον έλεγχο, ήμουν πολύ οξύθυμος»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Χρυσοστόμου και μίλησε τόσο για την κωμική σειρά «Κάμπινγκ» που πρωταγωνιστεί φέτος στο MEGA όσο και για τον εαυτό του.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη (29.09.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και τα είπε όλα στη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα της. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν ήταν οξύθυμος, ωστόσο μετά από δουλειά που έκανε με τον εαυτό του έχει καταφέρει να αλλάξει.

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«Μεγαλώνω, είμαι 46 ετών», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός, προσθέτοντας: «Με ρώτησες για το OCD, άμα κάθομαι θα αρχίσω με το χνούδι. Κατάλαβες; Δηλαδή δεν είχα τι να κάνω και έτρεμε ένα πλαστικό στο αυτοκίνητο και έφαγα δύο μέρες να ασχολούμαι με το γιατί τρέμει. Θέλω να πω, βρίσκουν χώρο κάτι τέτοια, οπότε προσπαθώ να εκτονώνω στη δουλειά αυτόν τον εαυτό, να τον αφήσω να βασανίζεται με αυτό».

«Το να ταξιδέψω μόνος μου είναι η καλύτερή μου. Απλά έχω πάρα πολύ καιρό να το κάνω, με την έννοια ότι μια φορά που είχα πάει στο Βερολίνο πέντε μέρες και είχα πάρει ένα ποδήλατο και έκανα βόλτες μόνος μου, ήταν οι καλύτερες διακοπές που είχα ζήσει και έκανα και μπάνιο σε λίμνη που πήγα εγώ να κάνω τον καμπόσο ότι ξέρω να κολυμπάω, αλλά εκεί δεν έχει άνοση το νερό γιατί είναι γλυκό. Και λέω “Χριστέ μου, θα πεθάνω μπροστά στους Γερμανούς”. Σώθηκα μόνος μου», αποκάλυψε στη συνέχεια.

(σ.σ. Η ψυχοθεραπεία με έχει βοηθήσει. Αλλά) κι αυτή μόνη της δεν κάνει. Δηλαδή άμα πας και το δίνεις το 50ευρο και μετά δεν κάθεσαι να το δουλέψεις και λίγο. Είναι σαν να πληρώνεις τη συνδρομή στο γυμναστήριο αλλά να μην πηγαίνεις, κατάλαβες;», δήλωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

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«Το ότι έχω αλλάξει μόνο οι άλλοι το βλέπουνε πολύ έντονα. Λίγο το βλέπω. Δηλαδή σε κάποιες καταστάσεις λέω “μπράβο, δεν μου το ‘χα”. Σε φάση που είμαι οξύθυμος και δεν το περίμενα. Πάνω σε κούραση, στην πρόβα π.χ. Πιο παλιά νομίζω ότι μπορεί να έχανα λίγο τον έλεγχο. Ήμουν πολύ οξύθυμος. Με τον εαυτό μου, όχι με τους άλλους, αλλά να μην μπορώ να ελέγξω πράγματα. Νομίζω ότι έχω τον έλεγχο περισσότερο του εαυτού μου και των συναισθημάτων», πρόσθεσε.

Το «Κάμπινγκ», ο Οδυσσέας Παπασπηλιώπουλος και τα κοινά στοιχεία με τον ρόλο του Σοφοκλή

Παράλληλα, ο Γιώργος Χρυσοστόμου για τα κοινό στοιχεία που έχει με τον ρόλο του Σοφοκλή στη σειρά «Κάμπινγκ» δήλωσε: «Μ’ αρέσει να είμαι αρχηγός. Είμαι και Λιοντάρι. Παρόλα αυτά στο πιο βαθύ κομμάτι που έτσι συνδεόμαστε είναι κι εγώ έτσι ρομαντικά πολλές φορές θα θελα να δίνω λύσεις σε ανθρώπους, οι οποίοι είναι δίπλα μου πολύ τρομαγμένοι. Το οποίο δεν πάει πολύ καλά στην κανονική ζωή πολλές φορές, γιατί αναλαμβάνεις ευθύνες που δε θα έπρεπε, αλλά στη συγκεκριμένη φάση νομίζω ότι με αυτόν ταιριάζουμε σε αυτό πάρα πολύ. Και χάρηκα πολύ γιατί μου λένε κοίτα, είναι λιγομίλητος. Χάρηκα γιατί εγώ δε μαθαίνω εύκολα λόγια.

«Γιατί έρχομαι σε ταραχή κάθε φορά που είμαι με τον συνάδελφο και πολύ αγαπημένο φίλο, τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, που παίρνει δύο σελίδες και λέει “μισό λεπτό, πάμε” και το ξέρει απ’ έξω. Και λέω “Πώς το κάνει τώρα αυτό; Δεν μπορώ εγώ”. Διαβάζω την ατάκα, γίνομαι χρυσόψαρο», αποκάλυψε αμέσως μετά.

Συνεχίζοντας να μιλά για τη σχέση του με τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο είπε: «Εντάξει, δεν κάνουμε παρέα. Δουλεύουμε και οι δύο σαν τα σκυλιά. Εννοώ είμαστε φίλοι, τα λέμε, θέλω να πω, αλλά δεν είναι ότι έχουμε και οικειότητα από την πολλή παρέα, την καθημερινότητα. Βρισκόμαστε μια στο τόσο και όποτε έχουμε βρεθεί στα πλαίσια μιας δουλειάς πάντα».

Επίσης, ο Γιώργος Χρυσοστόμου παραδέχτηκε ότι φέτος ήθελε πολύ να κάνει κωμωδία, όπως συμβαίνει τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο.

«Το ζήτησα κι εγώ και από τους ανθρώπους με τους οποίους έχω τη χαρά να συνεργάζομαι και στο θέατρο και λίγο από το σύμπαν και όλα αυτά γιατί με πήγε λίγο τα τελευταία τέσσερα πέντε χρόνια, πολύ πολύ υπαρξισμός φτάνει και χαίρομαι γιατί στην τηλεόραση είχα πολύ καιρό να κάνω κωμωδία και χαίρομαι γιατί στην τηλεόραση επίσης δεν πεθαίνω στο 5o επεισόδιο», είπε.

«Έχω να κάνω διακοπές για 10 μέρες από το σχολείο. Δεν το κάνω συνειδητά για να μη σκέφτομαι. Αλλά θα κάτσω να το πεις για να μη σκέφτομαι. Αλλά διαπιστώνω ότι όποτε κάθομαι σκέφτομαι, οπότε δεν πάει πολύ. Σκέφτομαι πράγματα τα οποία με ταράζουν. Οπότε η δουλειά με βοηθάει», ανέφερε ακόμα ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Τέλος, ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε και για την παράσταση «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» που θα πρωταγωνιστεί στο θέατρο Ιλίσια από τις 3 Οκτωβρίου.