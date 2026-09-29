Ευαγγελία Συριοπούλου: Με τον σύζυγό μου είμαι 17 χρόνια μαζί, δεν υπάρχει μυστικό για να κρατήσει μια σχέση

Η Ευαγγελία Συριοπούλου έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε στην ευτυχισμένη ζωή που βιώνει στο πλευρό του συζύγου της, Στράτου Πατσατζή, με τον οποίο είναι ζευγάρι εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια.

Η γνωστή ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 βρέθηκε την Τρίτη (29.09.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Η Ευαγγελία Συριοπούλου, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει μυστικό για να κρατήσει μια σχέση.

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«Δεν παντρεύτηκα τόσο μικρή… Με τον σύζυγό μου είμαι 17 χρόνια μαζί. Πολλά χρόνια. Όταν σταθήκαμε στα πόδια μας και θέλαμε πολύ να κάνουμε οικογένεια, το κάναμε. Δεν υπάρχει μυστικό, αυτό είναι μια μαγική στιγμή που είσαι μαζί με έναν άνθρωπο, βρίσκεστε μαζί στη ζωή, επιλέγεις να βρίσκεσαι μαζί του. Τον θαυμάζεις. Δεν σταματάει ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η αγάπη.

Η καψούρα σταματάει αλλά μετά κρατάνε τα πιο βαθιά συναισθήματα που σε κρατάνε και θέλεις να περάσεις όλη σου τη ζωή με αυτόν τον άνθρωπος», εξομολογήθηκε ότι το ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό για μία μακροχρόνια σχέση.

Παράλληλα, η Ευαγγελία Συριοπούλου μίλησε και για τη μητρότητα που έχει αλλάξει τη ζωή της, καθώς έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Στράτο Πατσατζή, δύο γιους.

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«Έχω δύο παιδάκια, δύο αγοράκια 5 χρονών και 2 χρονών, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σπίτι. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει το πρόγραμμα, τα όρια, αλλά και πολύ παιχνίδι στο σπίτι.

Προσπαθώ να προσαρμοστώ τώρα με τα αγόρια, γιατί παίζουμε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπαλίτσα. Είναι λίγο πιο ζωηρά, με αυτοκινητάκια, φεύγουν, πετάγονται. Ο άντρας μου ασχολείται με τα οικονομικά. Είναι στέλεχος σε μια εταιρεία», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.