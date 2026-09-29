Κατερίνα Λιόλιου: «Μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω ένα παιδί ή δυο»

Η Κατερίνα Λιόλιου εκτός από μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο του πενταγράμμου έχει χτίσει και μία ευτυχισμένη ζωή στο πλάι του συντρόφου τους, Χάρη Παπατζάνη.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» και εξομολογήθηκε ότι ο γάμος αυτή τη στιγμή δεν είναι στα σχέδιά της, αλλά θέλει να γίνει μητέρα στο μέλλον. Ταυτόχρονα, η Κατερίνα Λιόλιου δήλωσε ότι μπορεί να έρθει η στιγμή που θα σταματήσει να κάνει σουξέ.

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«Ο γάμος προς το παρόν δεν είναι στα σχέδιά μου, αλλά δεν αποκλείω κάτι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή μας γεμίζουν άλλα πράγματα. Μου αρέσει να ζω το κάθε πράγματα που έρχεται στη ζωή μου, όταν έρχεται. Μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω ένα παιδί ή δυο. Θα το νιώσω όταν έρθει η ώρα νομίζω, θα το αισθανθώ», απάντησε η Κατερίνα Λιόλιου στην ερώτηση αν σκέφτεται να παντρευτεί και να δημιουργήσει οικογένεια.

Παράλληλα, η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε και για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά, καθώς οι δύο καλλιτέχνες θα ενώσουν φέτος τον χειμώνα τις δυνάμεις τους.

«Τα τελευταία τρία χρόνια ξεκίνησα να κρατάω μαγαζιά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αλλά φέτος θα κάνω μια μεγάλη συναυλία με τον Σάκη Ρουβά. Έχω τρομερή ανυπομονησία γι’ αυτό το σχήμα. Θα δείτε και θα ακούσετε πολύ ωραία πράγματα που τα ετοιμάζουμε μήνες. Η χημεία με τον απόλυτο σταρ, Σάκη Ρουβά, είναι πολύ καλή», είπε η γνωστή τραγουδίστρια.

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Τέλος, η Κατερίνα Λιόλιου δήλωσε ότι μπορεί να σταματήσει κάποια στιγμή να βγάζει τραγούδια που θα γίνονται επιτυχίες.

«Είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να σταματήσω να κάνω σουξέ. Δε μπορείς να κάνεις κάποια συμφωνία με τον κόσμο, το σύμπαν και τον Θεό πως ό,τι βγάζεις θα είναι πάντα 100% επίκαιρο και 100% σωστό για τον κόσμο. Το έχω ήδη σκεφτεί ότι μπορεί να συμβεί αυτό.

Πιστεύω ότι υπάρχουν τραγούδια που είναι και πιο βραδύκαυστα, και ίσως να κάνουν πολύ περισσότερο καιρό να μιλήσουν στις καρδιές μας. Ένα τέτοιο τραγούδι ήταν και το “Νοικιάστηκε”», δήλωσε η Κατερίνα Λιόλιου.