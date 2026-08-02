Lifestyle

Η Ελένη Πετρουλάκη ποζάρει στη Μύκονο με την 21χρονη κόρη της, Άννα Μαρία

Η Άννα Μαρία Ίβιτς τα τελευταία χρόνια ζει στις ΗΠΑ, όπου έχει μετακομίσει για τις σπουδές της
Η Ελένη Πετρουλάκη ποζάρει στη Μύκονο με την 21χρονη κόρη της, Άννα Μαρία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τις καλοκαιρινές της διακοπές, μαζί με την οικογένειά της, απολαμβάνει η Ελένη Πετρουλάκη. Η γνωστή γυμνάσια και επιχειρηματίας επέλεξε τη Μύκονο για να στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Η Ελένη Πετρουλάκη βρίσκεται στο κυκλαδίτικο νησί και δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, στιγμές από τις διακοπές της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media ξεχώρισε εκείνη στην οποία ποζάρει μαζί με την 21χρονη κόρη της, Άννα Μαρία. Οι δυο τους χαμογελούν στον φακό και απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές στιγμές τους στη Μύκονο.

Η Άννα Μαρία τα τελευταία χρόνια ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει μετακομίσει για τις σπουδές και τη ζωή της, γεγονός που κάνει αυτές τις οικογενειακές στιγμές ακόμη πιο ξεχωριστές.

elenipetroulaki story kori grab

Η Ελένη Πετρουλάκη έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς, με το ζευγάρι να έχει αποκτήσει μαζί τέσσερις κόρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
162
159
129
90
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo