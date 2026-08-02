Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Οι αναρτήσεις από τις καλοκαιρινές διακοπές μαζί με τον ενός έτους γιο τους

Στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης περνούν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο σύζυγός της Γρηγόρης Μόργκαν, καθώς όπως αποκάλυψαν ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές έχοντας φυσικά μαζί και τον μόλις ενός έτους γιο τους.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια άφησε για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και αναχώρησε μαζί με την οικογένειά της προκειμένου να απολαύσουν μερικές μέρες ξεγνοιασιάς. Τόσο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη όσο και ο Γρηγόρης Μόργκαν, δημοσίευσαν τρυφερά στιγμιότυπά τους στην θάλασσα.

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Σε εικόνες και βίντεο που ανέβασαν στο Instagram, ποζάρουν μαζί με τον γιο τους Ιάσονα – Παναγιώτη, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει τα πρώτα του βήματα.

Ο Γρηγόρης Μόργκαν σε πλάνα προετοιμάζεται να «δαμάσει» τα κύματα έχοντας μαζί την σανίδα του σερφ, απολαμβάνοντας το αγαπημένο του χόμπι μαζί με την οικογένειά του.

Το ζευγάρι δεν αποκάλυψε το μέρος το οποίο επέλεξε να περάσει τις διακοπές του, ωστόσο φαίνεται πως διανύει μία από τις ομορφότερες περιόδους στη ζωή του αφού ο μικρός «JP» τους χαρίζει καθημερινά μοναδικές στιγμές.

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Υπενθυμίζεται ότι Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2024, μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας. Η αθλητικογράφος και ο μουσικός ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στα Χανιά. Αμέσως μετά την τελετή, ακολούθησε πάρτι με τους καλεσμένους τους σε γνωστό beach bar στα Φαλάσαρνα.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά, το ζευγάρι καλωσόρισε τον καρπό του έρωτά τους. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 11 Ιουλίου 2025, ενώ στις 12 Ιουλίου 2026 τον βάφτισαν, δίνοντάς του τα ονόματα Ιάσονας – Παναγιώτης.