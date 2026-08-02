Ιωάννα Μαλέσκου: Η άγνωστη ιστορία για τις χειρότερες καλοκαιρινές διακοπές της

Μία αστεία ιστορία διηγήθηκε η Ιωάννα Μαλέσκου μέσα από story της στο Instagram, αποκαλύπτοντας στους followers το πού και γιατί ήταν οι χειρότερες καλοκαιρινές διακοπές της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Αυτή τη φορά επέλεξε να κάνει μια ανάρτηση και να περιγράψει μια άγνωστη ιστορία για εκείνη όταν ξέχασε κάτι πολύ σημαντικό όταν έκανε διακοπές στην Σκιάθο.

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Η παρουσιάστρια ανέφερε σε βίντεο τη δυσκολότερη εμπειρία που έχει ζήσει σε διακοπές. Όπως είπε, είχε φροντίσει να πάρει μαζί της όλα τα απαραίτητα για την απόδρασή της, όμως είχε ξεχάσει τους φακούς επαφής της.

Η ίδια αποκάλυψε πως εκείνες οι διακοπές μετατράπηκαν σε μια δύσκολη εμπειρία, καθώς αναγκαζόταν να ζητά από τους φίλους της να καταγράφουν σε βίντεο τις παραλίες και τα τοπία που επισκέπτονταν, για να μπορέσει να τα δει αργότερα.

«Γεια σας. Θα σας πω μια γρήγορη ιστορία για μένα, έτσι για να μαθαίνετε πραγματάκια που δεν έχω ξαναπεί. Πριν αρκετά χρόνια, στις πρώτες μου διακοπές, πηγαίνω με φίλους στη Σκιάθο. Παίρνω μαγιό, πετσέτες, αντιηλιακά, τα πάντα είχα πάρει, εκτός από ένα πράγμα. Φακούς επαφής. Παραπάνω από αυτά που θα χρειαζόμουν.

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Μπαίνουμε λοιπόν στο καραβάκι για να μας πάει σε μια καταπληκτική κατά τα άλλα παραλία. Μας κατεβάζει, όλα καλά. Θα ερχόταν μετά από κάποιες ώρες το καραβάκι πίσω για να μας πάρει. Κατεβαίνουμε, βουτάμε. Κολυμπάω εγώ χαρούμενη, ξέγνοιαστη, σαν τη πάπια, μέχρι που στην ανεμελιά μου επάνω, καθώς γυρνάω το κεφάλι μου, μου έρχεται μια γενναία δόση από νερό από ένα παλικάρι που τσαλαβουτούσε χαρούμενο γιατί απολάμβανε τα κρυστάλλινα νερά και μου έρχεται στα μούτρα.

Και όπως ήταν στεγνός ο φακός μου από τη ζέστη, παφ, αντίο γεια σας, μην τον είδατε. Και κυριολεκτικά δεν τον είδατε, τον κολπίσκο, διότι δεν έβλεπα τίποτα. Αλλά πέρασα τις χειρότερες διακοπές μου», ανέφερε στο βίντεο.