Η Βίκυ Καγιά κάνει διακοπές και ποζάρει πάνω σε πολυτελές σκάφος

Το Instagram «έριξε» μετά την σημερινή (02.08.2026) ανάρτηση που έκανε η Βίκυ Καγιά στον προσωπικό της λογαριασμό.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, φορώντας ένα απλό αλλά πολύ κομψό καφέ μπικίνι, βούτηξε στα καταγάλανα νερά και πόζαρε πάνω σε πολυτελές σκάφος. Η Βίκυ Καγιά με χαλαρή διάθεση και δίχως ίχνος μακιγιάζ φαίνεται το πόσο απολαμβάνει τις διακοπές της και τον ήλιο.

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Μάλιστα, επέλεξε να φορέσει μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ εντυπωσιακά είναι τα στιγμιότυπα στα οποία κολυμπάει με άνεση.

Η Βίκυ Καγιά, άφησε για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας και έχει επιλέξει να κάνει τις διακοπές της χωρίς να αποκαλύψει τον προορισμό.

Η Βίκυ Καγιά που έχει επιλέξει να κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση το τελευταίο διάστημα, είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.