Η Αριάνα Γκράντε έβγαλε το νέο της βίντεο κλιπ και προκαλεί ανησυχία στους φανς με την εμφάνισή της – «Φαίνεται υπερβολικά εύθραυστη»

Η Αριάνα Γκράντε έκανε τη μεγάλη της επιστροφή στη δισκογραφία με την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ “Petal” και του ομώνυμου βίντεο κλιπ τα ξημερώματα της Παρασκευής (31.7.26). Όμως η εμφάνισή της, προβλημάτισε, για μια ακόμα φορά, τους φαν της.

Η 33χρονη pop star επέστρεψε με μια άκρως κινηματογραφική παραγωγή, σε σκηνοθεσία του Christian Breslauer, όπου υποδύεται την «Pepper», μια νεαρή κοπέλα που προσπαθεί να επιβιώσει στον σκληρό κόσμο του Χόλυγουντ.

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Ωστόσο, η προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης γρήγορα μετατοπίστηκε από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα στην εξωτερική της εμφάνιση, καθώς η εξαιρετικά αδυνατισμένη σιλουέτα της στο βίντεο προκάλεσε έντονη ανησυχία και αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Αμέσως μετά την πρεμιέρα του επίσημου βίντεο κλιπ στο YouTube, πλατφόρμες όπως το X και το TikTok «πλημμύρισαν» από σχόλια θαυμαστών και θεατών. Πολλά από αυτά εστίασαν σε συγκεκριμένες σκηνές του κλιπ -όπως εκείνη όπου η Grande εμφανίζεται με ένα στενό μαύρο κορμάκι που παραπέμπει στο look της Sandy από την ταινία Grease-εκφράζοντας φόβους για την υγεία της λόγω της εμφανούς απώλειας βάρους.

«Μου ήταν δύσκολο να παρακολουθήσω ολόκληρο το βίντεο, φαίνεται υπερβολικά εύθραυστη», έγραψε ένας χρήστης, με τη συζήτηση να παίρνει γρήγορα τεράστιες διαστάσεις στα διεθνή lifestyle μέσα ενημέρωσης.

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Η κατάσταση αυτή έχει διχάσει τους θαυμαστές της Αριάνα Γκράντε, που έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν στο επίκεντρο του σχολιασμού για τα κιλά της. Από τη μία πλευρά, αρκετοί υποστηρίζουν ότι τα σχόλια πηγάζουν από γνήσιο ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγείας της τραγουδίστριας, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανές διατροφικές διαταραχές.

Από την άλλη, οι πιστοί θαυμαστές της (Arianators) και υποστηρικτές του body positivity ξεσπούν κατά των σχολίων αυτών. Όπως επισημαίνουν, η δημόσια ανάλυση και κριτική του σώματος μιας γυναίκας αποτελεί ξεκάθαρη μορφή body shaming, ακόμη και όταν μεταμφιέζεται σε «ενδιαφέρον». «Αφήστε το σώμα της ήσυχο, η Ariana δεν υπάρχει για να σχολιάζετε τα κιλά της», έγραψε χαρακτηριστικά ένας θαυμαστής στο X.

Tο μήνυμα του βίντεο κλιπ

Η μεγαλύτερη ειρωνεία της υπόθεσης βρίσκεται στο ίδιο το concept του «Petal». Όπως αναλύει το Billboard, το βίντεο κλιπ αποτελεί μια σκληρή κριτική στην τοξικότητα της φήμης και στην εξαντλητική κριτική που δέχονται οι γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος.

Στο βίντεο, οι executives της φανταστικής εταιρείας «Fame Inc.» κρίνουν συνεχώς την εμφάνιση της Pepper, χαρακτηρίζοντάς την πότε «βαρετή» και πότε «χωρίς σεξουαλικότητα», οδηγώντας την τελικά σε ένα αιματηρό ξέσπασμα με αλυσοπρίονο.

Το γεγονός ότι η κυκλοφορία ενός έργου που καταδικάζει την εμμονή με την εμφάνιση των διασήμων κατέληξε να πυροδοτήσει έναν νέο γύρο σχολίων για το βάρος της Grande, αποδεικνύει ακριβώς το point της καλλιτέχνιδας.

Στο παρελθόν, η σταρ είχε ξεκαθαρίσει ότι το να σχολιάζει κανείς το σώμα των άλλων είναι «άβολο και φρικτό», υπενθυμίζοντας ότι η περίοδος που το κοινό θεωρούσε το σώμα της «υγιές» ήταν στην πραγματικότητα η χειρότερη φάση της ζωής της.