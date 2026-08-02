Lifestyle

Κρατερός Κατσούλης: Έχω «κυνηγήσει» γυναίκα που την ήθελα ενώ με έδιωχνε

«Το φλερτ, κάτι που έχει χαθεί στην εποχή μας από όλους τους ανθρώπους, είναι ένδειξη παιδείας και χιούμορ. Και είναι απαραίτητο»
Ο Κρατερός Κατσούλης
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Συνέντευξη στην εφημερίδα «Απογευματινή» παραχώρησε ο Κρατερός Κατσούλης, με αφορμή την παράσταση «Λυσιστράτη» στο ΚΘΒΕ, στην οποία συμμετέχει ο ηθοποιός.

Ο Κρατερός Κατσούλης μίλησε για τον έρωτα, τη διεκδίκηση αλλά και την προσωπική ζωή μετά από ένα διαζύγιο.

Έχετε βρεθεί στη θέση του ρόλου σας; Να κυνηγάτε μια γυναίκα που τη θέλετε ερωτικά και αυτή να σας διώχνει;

“Βέβαια”, απαντά ο Κρατερός Κατσούλης και συμπληρώνει: «Αλίμονο αν δεν το έχει ζήσει κάποιος άντρας αυτό το συναίσθημα. Είναι μέρος μιας διαδικασίας ενηλικίωσης. Πρόκειται για το ερωτικό παιχνίδι που όλοι έχουμε ζήσει, ανάλογα με την ηλικία και την εποχή που βρίσκεται καθένας. Είναι ένα ωραίο κυνηγητό».

«Το φλερτ, κάτι που έχει χαθεί στην εποχή μας από όλους τους ανθρώπους, είναι ένδειξη παιδείας και χιούμορ. Και είναι απαραίτητο», επισημαίνει ο ηθοποιός.

Πώς το αντιμετωπίζετε το διώξιμο;

«Αυτό είχε σχέση με τις προσδοκίες εκείνες της στιγμής και το πώς κάποιος αντιλαμβάνεται τον έρωτα. Το σημαντικό είναι οι άνθρωποι να έρχονται κοντά, να ερωτεύονται και να βρίσκονται. Να κάνουν παρέα, να είναι μαζί. Όχι όπως έχει γίνει τώρα, που ο καθένας κοιτάει το κινητό του, απομονωμένος, ζώντας σε μια ψευδαίσθηση», σχολιάζει ο Κρατερός Κατσούλης.

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