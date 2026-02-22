Η Ελένη Βουλγαράκη απολαμβάνει την καθημερινότητά της στην Πορτογαλία – Η βόλτα δίπλα στη θάλασσα

Στο πλευρό του συντρόφου της Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία βρίσκεται εδώ και καιρό η Ελένη Βουλγαράκη.

Η νέα καθημερινότητα στην Πορτογαλία για την Ελένη Βουλγαράκη είναι διαφορετική σε σχέση με την Αθήνα και φαίνεται να το απολαμβάνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις αναρτήσεις της στα social media, η Ελένη Βουλγαράκη δείχνει εικόνες από τις πρωινές της βόλτες στην πόλη, καθώς και στιγμιότυπα από μικρές καθημερινές στιγμές, που αποτυπώνουν την προσαρμογή της στον νέο τρόπο ζωής.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η ραδιοφωνική παραγωγός έδειξε πώς κυλά μια τυπική ημέρα της στην Πορτογαλία. Εκμεταλλευόμενη τον ηλιόλουστο καιρό, βγήκε για μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, καθώς το σπίτι τους βρίσκεται πολύ κοντά στην παραλία.

Εκεί είχε την ευκαιρία να χαλαρώσει, να απολαύσει τον ήλιο και την ηρεμία της παραλίας, παρατηρώντας τους surfers. Μέσα από το βίντεο, η ίδια τόνισε πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αφιερώνει χρόνο σε τέτοιες στιγμές, που συνδυάζουν χαλάρωση και προσωπική φροντίδα.