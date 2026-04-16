Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι για την περιπέτεια υγείας που πέρασε: Έπαθα ουρολοίμωξη, έμεινα 15 μέρες στο νοσοκομείο

H Ελίζαμπεθ Ελέτσι το προηγούμενο διάστημα εισήχθη στο νοσοκομείο, με λοίμωξη οινοποιητικού και – όπως αποκάλυψε – παρέμεινε για δύο εβδομάδες.

Η πρώην παίκτρια του «Survivor» παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και όσα είπε για την περιπέτεια υγείας που πέρασε προβλήθηκαν την Πέμπτη (16.04.2026). Όπως ανέφερε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι πλέον είναι εντελώς καλά. Ταυτόχρονα σχολίασε τη συνεργασία του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Ιωάννα Μαλέσκου και αποκάλυψε ότι θέλει ο Νίκος Μουτσινάς να γίνει νονός του παιδιού της, αν γίνει μητέρα.

«Ήταν ένα δύσκολο και διαφορετικό Πάσχα, καμία σχέση με όλα τα άλλα. Δυο εβδομάδες πριν το Πάσχα έπαθα λοίμωξη, για την ακρίβεια ουρολοίμωξη. Πήγα την επόμενη μέρα, στον γυναικολόγο μου και μου ‘πε ότι πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθώ μέσα στο νοσοκομείο και να μου χορηγήσουν αντιβίωση ενδοφλέβια. Με το που μου λέει “για δεκαπέντε μέρες, Ελίζαμπεθ, πρέπει να είσαι μέσα στο νοσοκομείο”, είχα πάθει στην αρχή ένα σοκ. Πέρασαν οι δυο εβδομάδες ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά», είπε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

«Θέλω ο Νίκος Μουτσινάς να γίνει και νονός του παιδιού μου άμα κάνω! Καλά έκανε που έκανε που επέστρεψε μ’ ένα διαφορετικό project», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Το beef με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

«Το δίδυμο, Ιωάννα Μαλέσκου και Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Δεν έχουν χημεία. Δεν είναι κακό αυτό. Με το ζόρι ρε παιδί μου… Ξέρεις, επειδή και οι δυο μιλάνε και με τα μάτια… φαίνεται! Δηλαδή δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Λάμπρος είναι ένας έμπειρος παρουσιαστής…

Μπορεί να μην έχουμε συμπάθειες με τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι εξαιρετικός παρουσιαστής. Και δημοσιογράφος, είμαστε συνάδελφοι. Εγώ Λάμπρο μου έτσι νιώθω. Άμα εσύ νιώθεις κάτι άλλο… whatever», απάντησε αμέσως μετά σε σχετική ερώτηση.

«Υπήρξε ένα beef, που μπορεί κάτι να είχε πει ο Λάμπρος σ’ ένα βίντεο που είχε δει και είχε λίγο στεναχωρηθεί η Ελίζαμπεθ. Μετά τα βρήκανε, όμως, και όλα καλά, θέλω να πιστεύω», αποκάλυψε στη συνέχεια η Έλενα Πολυκάρπου.