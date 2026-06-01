Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Ο γάμος τους, η πολυώροφη τούρτα και οι φωτογραφίες της Τζένης Μπαλατσινού

Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό που είχαν ετοιμάσει με προσοχή. Ο γάμος του ζευγαριού στο Κάστρο της Πύλου ήταν ρομαντικός με τους νεόνυμφους να λάμπουν δίπλα σε στενούς συγγενείς και φίλους τους. Τζένη Μπαλατσινού και Πέτρος Κωστόπουλος μοιράζονταν τη χαρά της κόρης τους, σε μια μέρα τόσο ξεχωριστή για εκείνη.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές που έζησε, όπως αργότερα και η Τζένη Μπαλατσινού. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα. Σε πολλά από τα βίντεο ξεχωρίζει η εντυπωσιακή άφιξη της νύφης, αλλά και η στιγμή που ο πατέρας της, Πέτρος Κωστόπουλος, τη συνοδεύει προς τον γαμπρό, σε μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά εικόνες της βραδιάς.

Αν και το ζευγάρι έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον περασμένο Οκτώβριο, επέλεξε να γιορτάσει την ένωσή του στην Ελλάδα, τον τόπο καταγωγής της νύφης, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους από όλο τον κόσμο.

Σε αντίθεση με έναν παραδοσιακό θρησκευτικό γάμο, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell πραγματοποίησαν μια συμβολική γαμήλια τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης μπροστά στους καλεσμένους τους. Η Τζένη Μπαλατσινού έφτασε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια.

Η γαμήλια τούρτα ήταν πολυώροφη, σε λευκή απόχρωση, με ιδιαίτερες ανάγλυφες λεπτομέρειες που θύμιζαν υφασμάτινες πτυχώσεις και έδιναν ένα κομψό, σχεδόν γλυπτικό αποτέλεσμα.

Ο Στέλιος Παρλιάρος συνόδευσε την ανάρτησή του με το hashtag «#weddingcake», ενώ κάτω από τη φωτογραφία υπήρχαν και σχόλια με καρδιές, με το στιγμιότυπο να συγκεντρώνει αμέσως το ενδιαφέρον των διαδικτυακών του φίλων.

Το ζευγάρι έβγαλε φωτογραφίες με στενούς συγγενείς και φίλους, πριν και μετά την τελετή. Οι δικοί τους άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, μέλη της οικογένειας και στενοί συνεργάτες του ζευγαριού ταξίδεψαν μέχρι τη Μεσσηνία για να γιορτάσουν μαζί τους αυτή τη σημαντική στιγμή.

Λίγο αργότερα η Αμαλία Κωστοπούλου, φορώντας το νυφικό της, και ο σύζυγός της χόρεψαν μπροστά στα αγαπημένα τους πρόσωπα και έκοψαν τη γαμήλια τούρτα.

Το απόγευμα της Κυριακής, ο πατέρας της νύφης, Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε στο Instagram τις πιο δυνατές στιγμές για εκείνον από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου.