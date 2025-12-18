Η Έλλη Κοκκίνου απάντησε στον Φοίβο: Μου είχες βγάλει το λάδι, ήθελες αυτό το λάγνο ύφος και το σέξι

Ο Φοίβος συνεργάστηκε με την Έλλη Κοκκίνου και κατάφερε να «εκτοξεύσει» την καριέρα της. Οι δυο τους συναντήθηκαν προ ημερών, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον τέταρτο δίσκο της τραγουδίστριας. Θυμήθηκαν εκείνη την περίοδο, με τον μουσικοσυνθέτη να εξηγεί πως κατέληξε στα τραγούδια και στον τίτλο του άλμπουμ.

«Έχεις συνειδητοποιήσει ότι πέρασαν 20 χρόνια από το SEX; Φέτος πέρασαν. Τι θυμάσαι; Θυμάσαι τίποτα; Εγώ λίγα πράγματα» ανέφερε ο Φοίβος με την Έλλη Κοκκίνου να απαντά: «Θυμάμαι ότι μου είχες βγάλει το λάδι για να το τραγουδήσω. Πάντα το έκανες και σε αυτό ιδιαίτερα, γιατί ήθελες αυτό το λάγνο ύφος και το σέξι. Και ότι είχα φρικάρει, γιατί ξαφνικά ήμασταν σε συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο τίτλος του άλμπουμ και ξαφνικά λες εσύ: Ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι “Sex” και εκεί πάγωσα» ανέφερε η τραγουδίστρια.

Επιπλέον, ο Φοίβος σημείωσε ότι «Από τότε που κάναμε την πρώτη δουλειά, τον πρώτο δίσκο “Στο κόκκινο”, δεν έχει υπάρξει άλλη τραγουδίστρια που να μου την έχει πέσει κάθε γνωστός και φίλος και να μου λέει: “Πωπω τι γκομενάρα! Θέλουμε να μας τη γνωρίσεις”. Όλοι ήθελαν αυτό και είπα πως αυτό πρέπει να κάνω. Στον επόμενο δίσκο πρέπει να δώσω στον κόσμο αυτό που πραγματικά θέλει».

Στη συνέχεια, ο γνωστός δημιουργός ανέφερε ότι «Σε όλο το concept του δίσκου, αν το σκεφτείς, υπήρχε το “Σεξ”, το “Έχεις ταλέντο στα χείλη”, το “Πάρε με” με σεξουαλικό υπονοούμενο. Επίσης έκλεισε και ο κύκλος του “Sorry”. Στον πρώτο κύκλο είχαμε κάνει το “Μωρό μου sorry”, μετά το “Μωρό μου bye” και σε αυτό κάναμε το “Μωρό μου σκάσε”. Και τα τρία μωρά, κλείσαμε και αυτόν τον κύκλο».

«Περνάγαμε 9 και 11 ώρες μπροστά από το μικρόφωνο» σημείωσε ο Φοίβος με την Έλλη Κοκκίνου να συμπληρώνει «Πολλές ώρες και μετά είχαμε και το γαλλικό. Εκεί ήταν το δύσκολο. Μου είχες φέρει το γαλλικό στίχο και επειδή δε σου είχα εμπιστοσύνη, είχα βάλει τη θεία μου να μου μεταφράσει στα ελληνικά τι έλεγε. Είπα πως δε θα πάω σαν πρόβατο στη σφαγή. Να ξέρω τι τραγουδάω και μου το είχε μεταφράσει. Πως σου ήρθε όμως ο τίτλος. Σου ήρθε το σεξ στο κεφάλι;».

Ο Φοίβος της απάντησε: «Είπα: “Τι θέλουν όλοι από την Έλλη; Σεξ”. Πάμε να το κάνουμε τραγούδι. Καλό; Είναι η ώρα να με χαστουκίσεις τώρα;».

Ο δίσκος της Έλλης Κοκκίνου κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου 2005 από τη Heaven Music και έγινε «χρυσός» με πάνω από 20.000 πωλήσεις.