Μαρία Ηλιάκη: Η μητρότητα με έκανε άλλον άνθρωπο, λιγότερο ξέγνοιαστη

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Μαρία Ηλιάκη και μίλησε για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η έλευση της κόρης της.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στο Glow Magazine, αποκαλύπτοντας ότι από τότε που έγινε μητέρα είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Επίσης, η Μαρία Ηλιάκη σημείωσε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του συντρόφου της, Στέλιου Μανουσάκη, στη ζωή της.

«Η μητρότητα αλλάζει όλη σου την κοσμοθεωρία, όλο τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή κι εγώ άλλαξα 100%. Προσωπικά με έκανε άλλον άνθρωπο. Λιγότερο ξέγνοιαστη, με πολύ περισσότερα άγχη και αγωνίες από ό,τι είχα πριν γίνω μαμά. Από την άλλη, η αγάπη που εισπράττω από τα μάτια αυτού του παιδιού, από τον τρόπο που με κοιτάει, που με αγκαλιάζει, από τις κουβέντες που ανταλλάσσουμε πριν κοιμηθούμε, είναι ένα είδος αγάπης που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να νιώσω. Δεν θέλω να κρατήσω μόνο μια ιδιότητα στη ζωή μου. Νομίζω ότι είμαι όλα αυτά μαζί και δεν θα ήθελα να μου λείπει κάτι. Ο ρόλος της μαμάς είναι μοναδικός, αλλά από την άλλη δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς τον άντρα μου, άρα χωρίς το να είμαι και σύντροφος. Και δεν θα μπορούσα να με φανταστώ ούτε χωρίς τη δουλειά μου. Οπότε, αν γίνεται, θα ήθελα να μπορώ να τα έχω και τα τρία. Να είμαι μια γυναίκα που χωρά μέσα της όλες αυτές τις πλευρές», δήλωσε η Μαρία Ηλιάκη.

«Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή που έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου με τον οποίο συμπορευόμαστε. Έναν σύντροφο που δεν με ανταγωνίζεται, αλλά με συμπονά, μου δίνει ώθηση να πάω παρακάτω, δεν εμποδίζει τα δικά μου όνειρα και δεν με περιόρισε ποτέ. Για αυτό το πράγμα αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη. Έχω θυσιάσει ελεύθερο χρόνο και στιγμές διασκέδασης για να φτάσω εδώ που είμαι τώρα. Θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να δουλεύει πάρα πολύ. Υπήρξε περίοδος που δούλευα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ταυτόχρονα σε ραδιόφωνο, σε περιοδικό και σε εκπομπή. Δεν ξέρω αν το λέω ακριβώς “θυσία”, αλλά αν έπρεπε να το βάλω κάπως σε μια λέξη, θα έλεγα ότι έχω στερηθεί χρόνο από την ξεκούραση, από τη διασκέδαση, από μένα», δήλωσε ακόμα η Μαρία Ηλιάκη.