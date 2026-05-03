Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Η αφορμή για να κάνω ψυχοθεραπεία ήταν το δικαστήριο

««Πιστεύω πολύ στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, αρκεί να βρεις τον σωστό θεραπευτή», δήλωσε ακόμα η ηθοποιός
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους
H Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους εξομολογήθηκε ότι πιστεύει πολύ στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και ότι ξεκίνησε να κάνει και η ίδια με αφορμή τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο. Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μεταξύ άλλων μίλησε και για το κίνημα Metoo και τη δική της καταγγελία.

«Πιστεύω πολύ στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, αρκεί να βρεις τον σωστό θεραπευτή. Ίσως να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα ως κοινωνία, αν κάπως ανοίγαμε τον εαυτό μας. Πρωτοπήγα όταν ήμουν 20 χρόνων, έκανα κάποια χρόνια, μετά σταμάτησα και ξαναπήγα τώρα τελευταία», δήλωσε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

«Η αφορμή ήταν το δικαστήριο. Αλλά αντιλήφθηκα μετά ότι ήταν μια κατάλληλη στιγμή ηλικιακά, μπαίνοντας πλέον σε μια άλλη φάση, για να μάθω πιο καλά εμένα. Ξαφνικά δηλαδή δεν ήταν το δικαστήριο, αλλά έβαλα τον εαυτό μου κάπως να “ξυπνήσει”, κάτι να σκάψω μέσα μου και όπως μου είπε πολύ σωστά και ένας φίλος μου “αν δεν πας τώρα, πότε θα πας;”», εξομολογήθηκε ακόμα.

