Λάκης Λαζόπουλος: «Τελείωσε η δική μου “βόλτα” στα θέατρα, το μυαλό μου έχει αλλάξει τελείως»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», με τη Νίκη Λυμπεράκη.

Την Κυριακή (03.05.2026) προβλήθηκε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον σπουδαίο καλλιτέχνη στο MEGA, όπου μεταξύ άλλων, ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε ότι τελειώνει τη θεατρική του πορεία, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς από Απόστολος έγινε Λάκης.

«Ο Λάκης δεν την ψώνισε ποτέ. Αυτή η λέξη δεν είναι στο λεξιλόγιό του. Μπορούμε να πούμε πολλά άλλα πράγματα, αλλά τη λέξη “την ψώνισε” όχι, με τίποτα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να πω για τον Λάκη πλέον, και όχι τον Απόστολο, ότι όλα αυτά τα χρόνια… σέβομαι, εκτιμώ, θαυμάζω απεριόριστα τον “Λαζόπουλο”, αλλά εγώ αγαπάω τον Λάκη όμως. Και αυτό το οποίο του ‘χω πει πάντοτε, επειδή έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του – και σε προσωπικό επίπεδο και επαγγελματικό», δήλωσε ο παιδικός του φίλος, Γιώργος, για τον Λάκη Λαζόπουλο.

Παράλληλα, ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε πώς από Απόστολος έγινε Λάκης.

«Είναι μεγάλη ιστορία… Στο Θεσσαλικό Θέατρο, εγώ όταν έχω μπει να παίξω, δεν υπάρχει η άδεια του ηθοποιού. Άρα εγώ, αφού δεν έχω τελειώσει καμία σχολή, είμαι παράνομος. Δεν παίζω, λοιπόν, το όνομά μου δεν είναι απ’ έξω. Είμαι μέσα, απλώς. Πάμε, μ’ είδες, με ξέρεις, έχει καλώς. Και, επειδή παίζω και γίνεται επιτυχία, γράφει ένα άρθρο ο κύριος Γεωργουσόπουλος, στα “Νέα” τότε, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το πρόσωπο και να μην μπορεί να μπει το όνομά του. Οπότε γίνεται ένα ολόκληρο θέμα και ψηφίζεται, τότε, για να μπορεί να μπει το όνομα και ενός ανθρώπου που δεν έχει τελειώσει σχολή. Μάλιστα. Αλλάζει ο νόμος Και όμως, η πινακίδα στο Θεσσαλικό Θέατρο είναι μία, συγκεκριμένη. Δεν χωράει να μπει και το “Απόστολος Λαζόπουλος”. Υπάρχει έλλειψη χώρου! Και λέει η Άννα Βαγενά “ρε παιδί μου, πρέπει να βάλουμε… να βάλουμε κάτι άλλο, κάτι”». Λέω “με λένε και Λάκη καμιά φορά”. Λέει “ε, Λάκης μωρέ… Το Απόστολος δεν χωράει μωρέ”», αποκάλυψε.

«Το Αλ Τσαντίρι πλέον είναι μετωπική. Δεν είναι “Δέκα Μικροί Μήτσοι”, δεν είναι ρόλοι. Είμαι εγώ. Είχα έναν γύψο, είδα ότι και ο γύψος με εμπόδιζε και έπρεπε να βγω εγώ. Αν σκεφτώ μέσα μου ότι είναι αληθινό, ο κόσμος να χαλάσει, θα το πω. Και άλλωστε όλο το διάστημα το οποίο ήμουν “κομμένος” από την τηλεόραση, εννοείται, απαγορευμένος, δεν συμβιβάστηκα με τις προτάσεις που μου γίνανε. “Να κάνουμε κοινωνική σάτιρα”, “να φτιάξεις λίγο, αυτό”, “να τα στρογγυλέψεις λίγο”, “μπορείς να τα πεις έτσι”, “δεν πρέπει να πεις εκείνο”. Είπα “όχι”», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Λάκης Λαζόπουλος.

Στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος ανακοίνωσε ότι σταματάει την ενασχόλησή του με το θέατρο.

«Θέλω να πω ότι τελείωσε η δική μου “βόλτα” στον χώρο αυτόν που ήμουνα, στα θέατρα, σε όλα αυτά, το μυαλό μου έχει αλλάξει τελείως. Συμπίπτει με το τέλος μιας μεγάλης βόλτας που είχα στο μυαλό μου να κάνω γι’ αυτή τη διαδρομή. Τώρα ψάχνω καινούργια πράγματα να κάνω. Καινούργια πράγματα, να βρω τον εαυτό μου πού είναι», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Είμαι έτοιμος για βόλτες με ανθρώπους που μπορούν να με καταλαβαίνουν από την αρχή. Δεν θέλω να εξηγώ, δεν με ενδιαφέρει αν με παρεξηγήσουνε. Άλλωστε η παρεξήγηση είναι μορφή για να μπορούν να επανέρχονται σε σένα. Ό,τι εξηγείς το πετάς. Δεν με αφορά καθόλου η παρεξήγηση. Ας με κρατήσουν κάποια στιγμή, θα ‘ναι μια άσκηση που μπορούν να λύσουνε στο μέλλον. Οπότε, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να φαντάζεται. Εγώ πάντως ξέρω καλά τι ζωή ζω, πώς ζω, πώς περνάω, τι περνάω και πώς το διαχειρίζομαι με ησυχία μέσα μου», κατέληξε ο Λάκης Λαζόπουλος.